Bose Sport Open Earbuds: adatti agli sportivi, ufficiali con Bluetooth 5.1

Bose Corporation, noto brand americano apprezzato per i suoi dispositivi audio, ha presentato, partendo dal mercato statunitense, i nuovi auricolari senza fili Sport Open Earbuds che, assecondando le voci nate dopo l’avvistamento nel database della Federal Communications Commission, beneficiano dell’innovativa tecnologia “OpenAudio” del costruttore.

Particolarmente compatti (48 x 55 mm) e leggeri (14 grammi a unità), abbinati all’app Bose Music, gli auricolari Bose Sport Open Earbuds sono concepiti come partner tecnico per gli sportivi: a tale fattispecie di uso concorre innanzitutto il form factor, non in-ear per isolare dai rumori (lasciati passare occasionalmente dalla modalità “ambient” o trasparenza), ma con gancetto che poggia sul retro del padiglione auricolare, in modo (analogo ai modelli di Aftershokz, ma senza i fastidi della vibrazione da conduzione ossea) da mantenerli all’ingresso del condotto uditivo, col suono che, anche agli elevati volumi, risulta percepibile solo dal diretto interessato.

Sempre per l’uso sportivo, gli auricolari Bose Sport Open Earbuds si avvalgono dell’immunità da polveri e acqua (secondo il grado di certificazione IPX4), e di un’autonomia che, a carica completata sull’apposita basetta, può toccare le 8 ore.

Dotati di driver da 16 mm, e di un microfono con riduzione dei rumori e del fruscio del vento, per telefonate sempre nitide ricevute dagli smartphone connessi via Bluetooth 5.1, i nuovi earpbuds di Bose vengono controllati dai pulsanti fisici sulle due unità di emissione, con quello di sinistra demandato al richiamo del concierge vocale, e quello di destra che, oltre all’on-off, gestisce la riproduzione musicale (pausa, avvio, bypass delle tracce), e le telefonate (accettazione o rifiuto).

Attualmente, gli auricolari Bose Sport Open Earbuds, nella nuance nera e con annessa custodia per il trasporto, sono previsti per il solo mercato locale statunitense, alla cifra di 199.95 dollari, con la disponibilità effettiva che è stata calendarizzata per fine mese, a partire dal prossimo 20 di Gennaio.