NAD9: ufficiale il nuovo miniPC di Miniforum con Intel di 12a gen

Dopo gli annunci dello scorso Ottobre, Minisforum inizia ad avere un listino ormai ampio e, quindi, ha deciso di riorganizzarlo secondo 5 linee di prodotto, tutte dedicate ai miniPC, con l’esordio della nuova serie high performance “Neptune” al cui interno è stato collocato l’inedito mini computer NAD9, il primo con processori Intel di 12a generazione.

Sempre provvisto di Windows 11 Pro, nel caso lo si scelga con già lo storage e non in barebone, il miniPC NAD9 senza base misura 180x67x208 cm: le porte, distribuite tra davanti e dietro, permettono di collegare sino a 4 schermi assieme (a 4K@60Hz di risoluzione massima), e si sostanziano in una USB 2.0 Type-A, due HDMI, due jack audio (uno per le cuffie e uno per il microfono), una Ethernet RJ45 a 2,5 Gigabit, tre USB 3.2 Type-A (davanti di 2a gen), ma non solo.

Nella scheda tecnica del Nad9 di Minisforum figurano anche tre USB 3.2 Type-C di 2a gen (una solo dati sul davanti, una solo Power Delivery, una con ambedue). Sul piano delle connettività, è stata montata una scheda WI-FI M.2 2230.

Il pezzo forte del NAD9 di Minisforum è il processore. Qui il costruttore si è orientato su un processore con 14 core, divisi tra 6 core prestanti (da 2,5 a 5,0 GHz) e 8 core risparmiosi (da 1,8 a 3,8 GHz): si tratta dell’Intel Core i9-12900H con 45 TDP di potenza base e 24 MB di cache L3, per lo smaltimento del cui calore generato ci si affida a una ventola ad alte prestazioni, tal che si possa operare a carichi pesanti, in modo silenzioso, scongiurando il throttling termico.

Sul piano grafico, è presente la GPU integrata Intel Iris Xe, le cui 96 unità di esecuzione girano sino a 1.45 GHz di clock. Lo storage prevede uno slot per un SSD M.2 2280 NVMe con interfaccia PCIe4.0 (pronto ad accogliere unità da max 2 TB) e altri due slot, però per HDD (hard disk meccanici) da 2.5 pollici con interfaccia SATA (precisamente SATA 3.0 6.0 Gb/ S): la RAM, DDR4 a doppio canale, arriva fino a 64 GB. In spedizione da metà Gennaio 2023, il miniPC Nad9 può già essere prenotato sul sito ufficiale di Minisforum, ov’è in pre-ordine con uno sconto promozionale di 110 dollari, che porta il prezzo a 569.00 dollari (circa 509 euro) finali.