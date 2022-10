miniPC Venus UM690: ufficiale il nuovo computer compatto di Minisforum

Ascolta questo articolo

A pochi giorni di distanza dal modello 5900HX UM590, è di nuovo tempo di novità in casa del marchio cinese Minisforum che, sempre nel ramo dei computer compatti, ha sostanziato il nuovo miniPC UM690 all’interno della serie Venus.

Primo computer compatto del brand ad avvalersi di una APU AMD serie 6000, il miniPC Venus UM690 occupa davvero poco spazio sul piano di una scrivania: nonostante il suo piccolo volume, non si fa mancare un sistema di dissipazione attivo che, grazie a una ventola smart ed all’impiego del metallo liquido, permette le massime velocità elaborative consentite, senza quasi far rumore, al processore. Quest’ultimo è l’octacore a 16 threads AMD Ryzen 9 6900HX, capace di spingersi a 4,9 GHz in turbo clock, con un TDP tipico di 45 W.

Per la parte grafica, il miniPC Venus UM690 usa le dodici core unit della scheda grafica integrata Radeon 680M, con architettura RDNA2 e clock massimo a 2,4 GHz: in tema di RAM, di tipo DDR5-4800 MHz a doppio canale, ci si può spingere fino a 64 GB complessivi, mentre per l’archiviazione, il terminale mette a disposizione sia uno slot per HDD da 2.5 pollici con interfaccia SATA (per la precisione SATA 3.0 6,0 Gb/s 7 mm) che un altro slot, ma per un più veloce SSD M.2 2280 con interfaccia PCIe 4.0.

La versione barebone del miniPC Venus UM690, quindi con le memorie da aggiungere a carico dell’utente, costa 50 dollari in più del modello 5900HX UM590, venendo prezzata a 499 dollari.

Per tale cifra, nell’ambito delle porte, il nuovo miniPC Venus UM690 fornisce il foro per il microfono, il combo jack da 3.5 mm per microfono e speaker, due HDMI, quattro USB 3.2 di 2a gen Tipe-A, una USB 3.2 gen Type-C (a destra, solo per il trasferimento dati), il tasto CMOS per resettare il Bios e, a sinistra, una USB4 Tipe-C con Display Port via Alt mode e Thunderbolt. Con la porta USB 4.0 si può collegare una scheda grafica dedicata esterna in un box apposito, o si può coinvolgerla (in 8K@60Hz), assieme alle due HDMI (in 4K@60Hz), per collegare al computer tre schermi in contemporanea.