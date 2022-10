Da Minisforum arriva il nuovo Mini PC 5900HX UM590

Ascolta questo articolo

Conclusa l’estate con i miniPC a base Intel TH60 e TH80, il marchio cinese Minisforum ha annunciato un altro avversario del Mac Mini, ovvero il Mini PC 5900HX UM590 e prospettato per fine mese il disvelamento del nuovo UM690 che, animato dal processore Ryzen 9 6900HX, potrebbe essere, a meno di sorprese, il primo mini computer a montare la porta USB 4.0 svelata appena un mese fa.

Il nuovo Mini PC 5900HX UM590, in vendita (store.minisforum.de/products/minisforum-venus-series-um590) a partire da 589,00 euro scalati proporzionalmente a 459,00 euro (con spedizione europea dai magazzini tedeschi dell’azienda), monta il processore a 8 core (da 4.6 GHz di Boost) e 16 threads Ryzen 9 5900HX, realizzato nelle fonderie di TMSC con un processo di litografia a 7 nanometri: secondo la scheda, si tratta di una APU AMD basata sull’architettura Cezanne, con potente grafica integrata Radeon 8 con microarchitettura Zen 3, a sua volta formata da due core unit da 2100 MHz, capaci di elaborare 2 TFLOPS di operazioni.

La RAM del Mini PC 5900HX UM590 è a doppio canale, di tipo DDR4 con 3200 MHz di banda passante: in termini di quantitativi, può arrivare ad un ammontare di 64 GB massimi. Nel caso si opti per il computer in versione barebone dove l’utente deve inserire le memorie, questo mini desktop mette a disposizione, per lo storage, uno slot per un SSD PCIe M.2 2280 e uno slot da 2 pollici e mezzo per un hard disk meccanico con interfaccia SATA (per la precisione una SATA 3.0 6.0Gb/s 7mm).

L’acquisto con lo storage, va da sé, porta in dote anche il sistema operativo pre-installato, che qui si traduce in Windows 11 (di recente aggiornato al Moment Update 1 con possibilità di avere anche le schede in File Explorer, un facile backup delle foto su OneDrive grazie a Foto, l’Overflow della barra delle applicazioni, e le azioni suggerite su Copia).

Le porte del Minisforum sono davvero tante e prevedono una RJ45 2.5 per il Gigabit Ethernet, quattro USB Type-A (metà 2.0 e metà 3-2 di 2a gen), una USB 3.2 Type-C (con supporto al Display Port 1.4 in 4K@60Hz), una USB 3.2 Type-C di 2a gen (davanti, solo per il trasferimento dati), due HDMI, il jack da 3.5 mm per cuffie e auricolari, il foro per il microfono, e il pulsante di CMOS per resettare il Bios.