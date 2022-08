Minisforum: ufficiali i miniPC TH60 e TH80 con Intel di 11a gen H45

Ascolta questo articolo

Minisforum, noto brand cinese versato in minicomputer, tra cui il recentissimo UM580 annunciato poco meno di un mese fa, ha appena comunicato il varo di due nuovi computer ultracompatti facili persino da tenere in mano durante gli spostamenti, rappresentati ai due modelli TH60 (in prevendita a partire da 359 dollari) e TH80 (a partire da 429 dollari), adatti al gaming moderato, alla produttività da ufficio, all’home working, all’intrattenimento (come mediaPC), ma anche alle applicazioni di digital signage.

I due miniPC in questione hanno in comune diversi elementi, tra cui uno chassis, come detto molto compatto, come desumibile anche dalle dimensioni, pari a 18,2 x 17,7 x 3,6 cm.

Ciò nonostante, non si può certo dire che manchino le porte per interfacciarsi con altri dispositivi o periferiche. In tal senso, vi è un jack da 3.5 mm per le cuffie, un combo jack da 3.5 mm anche per il microfono, un ingresso solo microfonico, il pulsante per resettare il CMOS, una RJ45 per il 2.5 Gigabit Ethernet, cinque USB 3.2 Type-A (una di 1a gen) e, con lo scopo di collegare il miniPC scelto, TH80 e TH60, sino a 3 monitor in contemporanea, una HDMI, una Display Port, e una USB Type-C.

Tra gli altri punti in comune in merito ai miniPC TH80 e TH80 di Minisforum spiccano la possibilità di arrivare a 64 GB di RAM a doppio canale e la messa a disposizione, per lo storage, di uno slot PCIe 4.0 M.2 2280 e di uno slot PCIe 3.0 con la consapevolezza che, però, richiedendo un modello con già un SSD inserito, da 256 o 512 GB, si avrà preinstallato Windows 11 Pro.

Accompagnati in confezione da un alimentatore da 19 volt, i due miniPC TH60 e TH80 di Minisforum non si fanno mancare gli elementi di differenziazione, posto che, pur montando entrambi processori Intel di 11a gen serie H45, nel primo è in servizio il processore a 6 core (max 4.5 GHz) e 12 threads i5-11400H con cache da 12 MB di 3a livello e GPU integrata UHD Graphics di 11a gen sino a 1.45 GHz di clock mentre, nel secondo miniPC, ovvero nel TH80, opera un processore più potente, l’i7-11800H, un octacore a 16 threads col doppio (24 MB) di cache di 3 livello, con però la medesima GPU integrata dell’altro processore.