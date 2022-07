Minisforum UM580: ufficiale il miniPC con AMD Ryzen 7 5800H

Ascolta questo articolo

In attesa che si concretizzino i NUCXI5 e NUCXI7, il brand cinese Minisforum ha annunciato un nuovo mini computer, con fattore di forma ridotto che, nelle vesti del Minisforum UM580, raccoglie l’eredità del modello UM560, di cui migliora le prestazioni, la dissipazione termica, e l’alimentazione (grazie a un piccolo e leggero alimentatore GaN da 100W).

Il nuovo Minisforum UM580 misura 12,8 x 12,66 x 4,65 cm: può essere poggiato in verticale, su un’apposita basetta, o montato a parete, grazie all’attacco VESA di cui è dotato. Lungo il suo perimetro esibisce diverse interfacce, tra cui il pulsante di reset per il Bios, il jack audio da 3.5 mm, la RJ45 per il 2.5 Gigabit Ethernet, quattro USB Type-A (due 2.0, altrettante 3.2 di 2a gen), una USB Type-C 3.2 di 2a gen sul davanti, due HDMI (con supporto ai segnali in 4k@60Hz), e due USB 3.2 Type-C (una di 2a gen).

Di queste ultime, una possiede la funzione di Display Port 1.4 per collegare schermi in 4K a 60Hz e una è predisposta con l’Alt mode che le consente non solo di essere adoperata per il trasferimento dati, ma anche di supportare il Display Port 1.4. Grazie a tali scelte, è possibile collegare sino a 4 display in contemporanea e, nel caso uno di essi supporti il Power Delivery, è possibile che il computer venga alimentato nel mentre allo schermo vanno i dati da visualizzare, con annessa riduzione della cavistica sparsa.

Sul versante delle prestazioni, il costruttore ha scelto l’APU AMD Ryzen 7 5800H della famiglia Cezanne, un processore da 8 core con 16 threads equipaggiato con 16 MB di cache L3, caratterizzato da un TDP pari a 35 W, la cui velocità di clock va dai 3.2 GHz di base ai 4.7 del Boost.

La RAM, a doppio canale, di tipo DDR4, può essere espansa sino a 64 GB massimi mentre, per lo storage, attestata l’espandibilità grazie a uno slot libero slot per un hard disk meccanico da 2.5 pollici con interfaccia SATA 3.0 6,0 Gb/s, è messo a disposizione uno slot sul quale, nel caso si scelga una configurazione non barebone (439 dollari o 430 euro) con già lo storage, si può montare un SSD (PCIe M.2 2280) da 256 GB o 512 GB, col beneficio in questo caso d’aver preinstallato Windows 11 Pro. In tema di prezzi, il Minisforum UM 580 viene prezzato a 499 dollari (488 euro) per 8+256 GB, a 519 dollari (508 euro) per 16+256 GB, a 549 dollari (537 euro) per 16+512 GB e a 599 dollari (586 euro) per 32+512 GB.