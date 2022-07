Minisforum svela i prossimi miniPC NUCXI5 e NUCXI7

Ascolta questo articolo

Trascorso qualche mese dal varo del modello Venus UM560, il brand cinese Minisforum si appresta a lanciare, nel corso del prossimo mese, due nuovi miniPC col nome, rispettivamente, di NUCXI5 e NUCXI7, animati da Windows 11 Pro (nel caso di scelta con lo storage già montato).

Esteticamente, i due miniPC NUCXI5 e NUCXI7 misurano 80 x 260 x 394 mm, all’insegna di uno chassis molto sottile che può essere facilmente tenuto in verticale sull’apposita base: di lato spicca il suggestivo teschio che da sempre contraddistingue i prodotti dell’azienda. In termini di interfacce, sono presenti tre USB 3.2 Type-A, un combo jack da 3.5 mm per le cuffie, un lettore di schede di memoria SD, e una RJ45 per il 2,5 Gigabit Ethernet.

Grazie alla porta HDMI e alla Thunderbolt 4, è possibile collegare in contemporanea due schermi. Da notare che la porta Thunderbolt 4 potrà anche essere usata in chiave gaming, magari per collegarvi un box (in stile Asus ROG XG Station 2) con eGPU (scheda grafica esterna).

Proseguendo nel novero delle specifiche comuni, i futuri miniPC NUCXI5 e NUCXI7 di Minisforum potranno spingersi sino a 64 GB di RAM dual channel di tipo DDR4 3200 e disporranno di due slot PCIe M.2 2280 per SSD: il modello NUCXI5 monterà un processore Intel della famiglia Tiger Lake serie H45: si tratta dell’hexacore (4.5 GHz in Turbo Boost) con 12 threads i5-11400H, con una cache L3 pari a 12 MB, affiancato dalla GPU Nvidia GeForce RTX 3060 Mobile che, fondata sul chip Ampere GA106, è equipaggiata con 6 GB di memoria GDDR6 riservata (ipso facto non sottratta alla RAM).

Anche nel NUCXI7 esordiscono elementi elaborativi annunciati nel corso del 2021, con un salto di prestazioni per CPU e GPU. Per la prima componente è di stanza l’octacore a 16 threads i7-11800H, con 24 MB di cache L3 e una frequenza di clock massima a 4.6 GHz: per il secondo componente, la scelta è ricaduta sulla scheda grafica Nvidia GeForce RTX 3070 Mobile, ancora munita di 8 GB di memoria grafica GDDR6, con 256 bit quale bus di memoria.