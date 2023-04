NAB7: ufficiale il miniPC migliorato di Minisforum con Intel di 13a generazione

Minisforum, brand cinese specializzato nei miniPC, ha annunciato un nuovo arrivo nella serie Venus, rappresentato dal mini PC NPB7, migliorato – rispetto al somigliante NAB6 – in prestazioni e interfacce.

Il piccolo NAB7 è molto compatto e può stare tranquillamente su una libreria o sulla scrivania: volendolo aggiornare o personalizzare nella dotazione tecnica, non vi è necessità di particolari attrezzi visto che l’accesso, dall’alto come nei Mac Mini, richiede una semplice pressione del tettuccio. Lungo il perimetro dell’elegante chassis, vi sono diverse porte, tra cui il combo jack audio da 3.5 mm, l’ingresso per l’alimentatore CC da 19 V, e alcune interfacce che permettono di collegare assieme sino a quattro monitor.

Nello specifico, si tratta di due USB4 e di altrettante HDMI, che consentono di collegare quattro schermi in 4K a 60 fotogrammi per secondo, in favore di coloro che sono soluti affiancare più schermi per un perfetto multi-tasking. In più sono presenti due Gigabit Ethernet: in questo modo è possibile ottenere una connessione cablata stabile a internet, con conseguente raddoppio della banda di connessione o una scheda di rete che subentra laddove l’altra non funzioni. Ovviamente ci sono anche le connettività sena fili, visto il supporto al Wi-Fi 6E e al Bluetooth 5.2.

In termini di prestazioni, il miniPC NAB7 ha un chipset i7-13700H della 13a generazione Intel, con 5.0 GHz di clock frequency in Turbo Boost: si tratta in particolare di un SoC con 10 core, 20 threads, provvisto di 24 MB di memoria di cache. Passando alle memorie, le più veloci RAM di tipo DDR5-5200 sostituiscono la tipologia DDR5-4800 vista negli altri modelli: come ammontare, si arriva a un massimo di 64 GB. Per lo storage, l’utente ha a disposizione un SSD M.2 2280 con interfaccia PCIe4.0 ma, per espandere lo storage, anche un hard disk, meccanico o a stato solido, da 2.5 pollici.

Secondo il sito ufficiale, Minisforum NPB7 è prezzato a 499 dollari per la versione senza memorie, ovvero barebone, mentre quella con già a bordo 64 GB di RAM e 1 Tera di storage viene 799 dollari e comprende anche Windows 11 Pro.