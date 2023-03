Minisforum presenta il mini PC NAB6 con due Ethernet e supporto al quad 4K

Il brand cinese Minisforum sta continuando la sua politica di frequenti annunci mensili e, a poche settimane dal varo dell’elegante e primaverile modello M773 SE Romantic Sakura Special Edition, ha ufficializzato un nuovo miniPC, col nome di Minisforum NAB6.

Minisforum NAB6 ha un coperchio superiore facilmente removibile, senza giravite, che permette di accedere in modo semplice alla componentistica interna per la manutenzione e l’aggiornamento. Le porte presenti lungo la scocca prevedono l’ingresso per l’alimentazione, il jack audio da 3.5 mm, quattro USB 3.2 a gen Type-A, una USB 3.2 1a gen Type-C solo per i dati, una 1 porta USB 3.2 Type-C con Display Port, una USB 3.2 Type-C con Power Delivery e Display Port, due HDMI, e due RJ45 per il 2,5 GbE. Grazie a tale assetto, è possibile collegare sino a 4 monitor con risoluzione 4K.

Lo chassis protegge un chipset Intel di 12a generazione, l’Intel Core i7-12650H, con 16 threads e 10 core, tra cui 4 performance a 4.7 GHz e 4 efficency core a 3.5 GHz: la potenza del SoC scelto va da 45 watt base a 115 watt in Turbo Boost, mentre la memoria cache è di 24 MB. Ad affiancare nelle performance grafiche, con le sue 64 unità di esecuzione, è la GPU integrata Intel UHD da 1,4 GHz.

In merito alle memorie, optando per una configurazione completa, la RAM, DDR4-3200 a doppio canale, grazie a due slot SO-DIMM, può arrivare a 64 GB, mentre lo storage conta su uno slot per SSD PCIe4.0 M.2 2280 da 512 GB a 2 TB: necessitando di più spazio, si può avvalersi dello slot per un HDD da 2,5 pollici con interfaccia SATA 3.0 da 6.0 Gb/s. La dissipazione del calore merita un discorso a parte.

Il sistema di dissipazione del calore di CPU e RAM prevede due heatpipe e altrettante feritoie per l’aria ma, optando per un modello con già l’SSD, il costruttore “includerà un dissipatore di calore SSD attivo con ventola incorporata“. In conclusione, i prezzi. Minisforum NAB6 costa 359 dollari in versione barebone. Con già la RAM e lo storage, sono previste tre opzioni. Con RAM da 6 GB e SSD da 512 GB si parte da 449 dollari, che diventano 489 con 512 GB di SSD e 32 GB di RAM + 512 GB, e 539 dollari con 32 GB di RAM e 1 TB di SSD.