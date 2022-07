MSI Modern AM272 12M: ufficiale il computer all-in-one con Intel di 12a gen

Ascolta questo articolo

Come promesso all’evento MSIology, il brand taiwanese MSI ha presentato un nuovo computer all-in-one, il Modern AM272 12M, anche in versione Modern AM272P 12M, indicato per i lavoratori domestici e gli uffici, ma non molto per i creativi di multimedialità.

Il nuovo all-in-one salva spazio Modern AM272 12M (443.42 × 611.75 × 175.09 mm per 7.42 kg) è differenziato dal quasi gemello Modern AM272P 12M per il suo poter essere regolato solo in inclinazione, mentre il secondo supporta anche la regolazione in altezza (in ragione della quale opportunità pesa 1.6 kg in più): ambedue i modelli sono provvisti dell‘attacco VESA da 75 mm × 75 mm per esser montati a parete e risultano cadenzati nelle tonalità nero e bianco-grigio.

In cima, campeggia una webcam FullHD, che supporta via infrarossi l’autenticazione di Windows Hello (fornita dal sistema operativo Windows 11 Home), dispone di un otturatore fisico per la privacy, e del tool TobiiAware, che sfoca il contenuto quando lo si guarda da posizioni defilate e blocca il PC quando ci si allontana dallo schermo. Ai lati, si trovano due speaker da 2.5W con supporto all’audio DTS. Frontalmente, è presente un pannello LCD IPS da 27 pollici risoluto a 1920 x 1080 pixel, con un refresh rate di 60 Hz. Dietro, all’interno, si cela il modem per il Bluetooth 5.2 e il Wi-Fi 6E ma, soprattutto, l’array elaborativo che fa affidamento su processori Intel Alder Lake, di 12a generazione, di tipo mobile.

Nella fattispecie, il costruttore ha messo a disposizione, nell’ambito della serie P, due CPU a 12 core (4 performanti) con 16 threads, tra cui l’i5-1240P (4.40 GHz massimi) e l’i7-1260P (4.7 GHz in Turbo Boost), coadiuvati dalle schede grafiche integrata Intel Iris Xe, rispettivamente da 80 e 96 core elaborativi. La RAM (DDR4 3200) può arrivare a un massimo di 64 GB mediante due banchi SO-DIMM, mentre lo storage annovera uno slot per un SSD M.2 e uno da 2.5”, per un SSD (hard disk a stato solido) o un HDD (hard disk meccanico).

In tema di porte, infine, l’all-in-one Modern AM272 12M ha l’ingresso per l’alimentazione, quello per l’antifurto Kensington, il combo jack audio, una HDMI, la RJ45 per la LAN, e sei USB: di queste, quattro sono Type-A (due 2.0 e due 3.2), mentre le rimanenti due sono 3.2 Type-C. Al momento, non è ancora noto il prezzo ma, per farsi un’idea, è utile sapere che il precedente modello, con processori Intel di 11a generazione, è ancora in vendita a partire da pressappoco 1.150 euro.