MSI Creator 15: per creativi digitali, con grafica Nvidia e chip Intel 10a gen

Abbandonati momentaneamente i gaming notebook, nel cui novero di recente ha inserito i Bravo 15 e 17, il brand taiwanese MSI torna ad occuparsi dei professionisti della creazione, cui ha già dedicato il laptop MSI Creator 17 di inizio Aprile, optando questa volta per un formato più versatile nella sua maggior compattezza, in veste di MSI Creator 15.

Il nuovo MSI Creator 15, di cui non è ancora noto il prezzo, ha un telaio (358.3 x 248 x 19.8 mm, per 2.1 kg) in alluminio, reso particolarmente elegante dalla finitura in grigio stile carbonio, e dall’effetto sabbiato: spalancato, propone un display da 15.6 pollici, di livello IPS, con possibilità di scegliere tra un FullHD, anche touch, e un 4K con alta fedeltà dei colori (Delta-E < 2), estesa copertura (100%) sulla scala cromatica Adobe RGB, calibrazione di fabbrica, e certificato Calman Verified. La webcam, posta nella consueta posizione, è una HD 720p, con infrarossi per l’autenticazione via Windows Hello. Lato audio, sono presenti due speaker Duo Wave (con radiatori passivi) da 2W.

Il corpo macchina è sormontato da una tastiera, con retroilluminazione bianca e lettore di impronte digitali nel touchpad: ai lati sono collocate svariate porte tra cui una per l’Ethernet, due USB 3.2 Type-C (di cui una con Thunderbolt 3 e Power Delivery), una USB 3.2 Type-A, una HDMI, un jack da 3.5 mm per cuffie e microfono, un lettore di veloci schede SD (UHS-IIIR, per trasferire 500 foto in meno di 30 secondi).

Equipaggiato con una schedina di rete per il Wi-Fi ax/6 ed il Bluetooth 5.1, l’MSI Creator 15 monta un processore Intel di 10a generazione, l’Intel Core i7-10875H da 8 core (con velocità di clock dai 2.30 base ai 5.10 GHz in Turbo Boost) e 16 threads, supportato da GPU Nvidia, a scelta tra una GTX (la 1660 Ti) e quattro RTX (es. 2060), gran parte delle quali con tecnologia Max-Q (2070, 2070 Super, 2080 Super).

La RAM (DDR4 3200) arriva ad un massimo di 64 GB, mentre lo storage può contare su due slot per SSD M.2 (uno con interfaccia PCIe gen 3.0, e uno con interfaccia SATA o ancora PCIe gen 3.0). Onde consentire un lungo impiego senza che il fondo o il poggiapolsi si scaldino troppo, il terminale è equipaggiato con una ventola le cui lamelle sono spesse 0.1 mm per catturare il 15% d’aria in più, e con un heatpipe del 25% più largo. La batteria dell’MSI Creator 15, da 99.9 Wh a 4 celle, prospetta in condizioni d’uso anche intense un’autonomia che può arrivare anche a coprire le 9 ore complessive, pari quindi a una giornata professionale tout court.