Movano Evie: al CES 2023 lo smart ring con focus sulla salute femminile

Ascolta questo articolo

Anche la giovane azienda californiana Movano, attiva nella realizzazione di dispositivi medicali, ha anticipato quanto in serbo per il CES 2023 di Las Vegas, presentando l’anello smart Evie.

Nato con lo scopo di riunire “dati biometrici e approfondimenti di livello medico in un dispositivo indossabile comodo e contemporaneo“, l’anello smart Evie è stato realizzato in metallo (alluminio), nelle misure 5-11, e sarà messo in commercio da metà 2023, partendo dagli USA, nelle nuance oro rosa, oro o argento.

Rispetto a quanto annunciato per il modello sperimentale visto al CES 2022, Evie non misura la glicemia dell’utente. In quota fitness, lo smart ring di Movano rileva le calorie bruciate, misura i passi, e attenziona attività specifiche e, in questo modo, funge da fitness tracker. L’area dei monitoraggi relativi al benessere, invece, comprende il rilevamento della saturazione dell’ossigeno nel sangue, il monitoraggio della frequenza cardiaca e della sua variabilità, il monitoraggio dell’umore e del sonno (come fasi e durata), senza trascurare la frequenza respiratoria e le variazioni della temperatura cutanea.

Grazie alla raccolta e all’elaborazione di tali dati, in modo sicuro (in particolar modo durante il trasferimento dei dati ai fornitori di servizi sanitari o sul cloud), sulla compaion app associata si potranno leggere preziosi consigli per dominare lo stress, migliorare la qualità del sonno e migliorare i diversi valori registrati individualmente.

Rispetto ad altri prodotti simili, Movano Evie è focalizzato sul target femminile. In questo segmento, Evie mette a disposizione il monitoraggio del periodo mestruale, di quello dell’ovulazione, e permette di registrare i sintomi: al momento non è chiaro se le varie tappe della salute femminile siano registrate in modo automatico. A titolo di paragone, Apple Watch Series 8 stima quando vi sarà l’ovulazione in base ai cambi di temperatura registrati da un apposito array di sensori.

Al momento, Movano Evie è in attesa di ricevere l’autorizzazione della FDA, premettendo che è stato progettato “secondo gli standard normativi e costruito in uno stabilimento di produzione di dispositivi medici che soddisfa gli standard ISO13485 e cGMP“: nel caso la procedura richiedesse troppo tempo, il prodotto potrebbe essere fatto esordire prima come dispositivo per il fitness, con un prezzo entro i 300 dollari da pagarsi una tantum, senza abbonamenti (come invece previsto inizialmente e a oggi fatto dalla rivale Oura).