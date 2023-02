Motorola Defy Satellite Link: ufficiale il "portachiavi" con connessione satellitare

Ascolta questo articolo

Di tanto in tanto Motorola rilascia qualche prodotto sui generis, che colma delle lacune. Nel 2022 al CES di quell’anno venne lanciato un dongle che predisponeva gli infotainment dei veicoli per Android Auto wireless, qualora non lo supportassero nativamente. Con un mossa analoga, Motorola ha annunciato il Motorola Defy Satellite Link, che viene in soccorso a chi non possa permettersi, a oggi, un iPhone 14 o non voglia un rugged phone per zone a prova d’Apocalisse.

Simile a un portachiavi, il Motorola Defy Satellite Link è un dispositivo impermeabile IP68 che serve a chi si reca di frequente in zone ove non può contare su una connettività wireless domestica o mobile e permette di inviare messaggi, anche di emergenza, a tariffe più che abbordabili. Tecnicamente, il prodotto è realizzato da Bullit Group e basato sul chip MT6825 e sulla tecnologia NTN (Non Terrestrial Networks) di MediaTek, che il costruttore britannico ha già integrato nel proprio smartphone appena lanciato CAT S75.

Per usare il nuovo accessorio Motorola Defy Satellite Link, che condivide la medesima tecnologia col rugged phone Moto Defy 2, ed è connesso allo smartphone via Bluetooth, basta trovarsi in una zona dove sia possibile vedere il cielo senza troppi ostacoli e adoperare l’applicazione (per Android e iOS) di messaggistica Bullitt Satellite Messenger: tale app è necessaria per inviare il messaggio (sino a 140 byte, con supporto all’Unicode, “il che significa che tutti i sistemi di scrittura sono coperti“) ma non per leggerlo. Nel caso il destinatario non abbia tale app, il messaggio sarà convertito in SMS, ma con l’invito a scaricare l’app per proseguire la conversazione.

Per chi se lo stesse chiedendo: il device ha una batteria da 600 mAh, sufficiente per giorni di utilizzo e può essere usato anche senza smartphone connesso, visto che ha un pulsante SOS e uno per il “check-in“.

Il prezzo per l’Italia del Motorola Defy Satellite Link è di 179 euro, e dà diritto pure a un anno di abbonamento gratuito al servizio satellitare Essential che offre 30 messaggi al mese. Sempre nel prezzo d’acquisto è compreso il servizio di prima assistenza (sempre quello gestito da FocusPoint International), con un team d’emergenza, SOS Assist. Scaduto il range per il bonus in questione, occorrerà pagare un abbonamento di 169 euro all’anno.