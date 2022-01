Motorola MA1: al CES 2022 il dongle che porta in dote Android Auto wireless

Al CES 2022, Google ha annunciato alcune novità per Android Auto Wireless, basate sulla tecnologia Fast Pair, in base alla quale basterà un semplice tocco dello smartphone per condividerne app e tool di navigazione con l’infotainment di veicoli BMW e Ford. Un’altra novità in favore dell’esperienza wireless di Android Auto è giunta poi da Motorola che, a Las Vegas, ha presentato il dongle Motorola MA1.

Quest’ultimo ricorda nelle fattezze l’ultima emanazione di Google Chromecast: è alto 5 cm, spesso 1.3 mm e pesa 31 grammi. Sul retro ha una zona adesiva, che permette di attaccarlo e fermarlo ovunque, mentre in basso termina con un cavo USB Type-A. In ragione del fatto che l’esperienza wireless di Android Auto è presente su molti telefoni moderni, mentre sulle auto molto spesso ci si limita, se va bene, all’esperienza cablata di Android Auto, il dongle in questione colma proprio quest’ultima lacuna.

Più costoso del rivale AAWireless, che su Indiegogo costa 75 euro (ma la cui prossima tornata di spedizioni scatterà a Marzo), il dongle Motorola MA1, creato dal brand partner licenziatario cinese SGW Global (che spesso usa la M alata anche per produrre dispositivi audio e smartphone destinati al mercato interno), va inserito inizialmente nell’USB dell’auto compatibile, che supporti Android Auto in versione cablata. In seguito si potrà effettuare il pairing con lo smartphone in Bluetooth 5.0 e la trasmissione dei dati, d’ora e innanzi e in seguito, avverrà verso l’infotainment in modalità a bassa latenza tramite il Wi-Fi a GHz.

A quel punto, ogni volta che si entrerà in auto, senza dover estrarre lo smartphone dalla tasca, lo si troverà connesso al proprio infotainment, con la conseguenza che invierà al volo le proprie app di messaggistica, quelle di navigazione, quelle social, o di streaming, verso il relativo schermo posto nella consolle centrale del proprio veicolo, sul cruscotto.

Soggetto a un piccolo inconveniente, dettato dal fatto supportando in wireless Android Auto lo smartphone non si carica ma consuma più energia, Motorola Ma1 si rivela comunque utile per i piccoli tragitti e richiede pochi requisiti per funzionare: nello specifico, oltre al fatto che l’auto deve supportare Android Auto cablata, lo smartphone deve avere almeno Android 11 e un piano di traffico dati attivo. Per acquistare il Motorola MA1 occorrerà attendere il 28 Giugno, quando lo si potrà comprare in rivenditori autorizzati in giro per il mondo e sul sito motorolasound.com , al prezzo di 89.95 dollari.