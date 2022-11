Moto Watch 200 e Moto Watch 150: svelati altri due nuovi smartwatch Motorola

Ascolta questo articolo

Come già accaduto (per 99,99 dollari canadesi, circa 73 euro) col Watch 70, la grande catena distributiva americana BestBuy, divisione Canada, ha anticipato altri due smartwatch Motorola di prossima presentazione, i Moto Watch 200 (199,99 dollari canadesi, circa 145 euro) e Watch 150 (stesso prezzo) che, seguendo le orme del precedente Watch 100, potrebbero rimanere ancorati al mercato nordamericano.

Lo smartwatch Moto Watch 200 ha una cassa (165 x 70 x 33 mm per 148,5 grammi) in alluminio rettangolare, in stile Apple Watch, da 45 mm, impermeabile all’acqua (5 atmosfere) e resistente alla polvere, ancorata al polso da cinturini in silicone. Il display, di tipo AMOLED, è privo di un sensore per regolarne la luminosità, ma accampa una buona risoluzione, pari a 348 x 442 pixel: il fondo ospita i classici sensori che permettono i più importanti tracciamenti della salute, tra cui quello per la frequenza cardiaca, il sonno e la saturazione dell’ossigeno nel sangue ossigenazione (SpO2).

Grazie ad altri sensori di bordo, come accelerometro, altimetro, barometro e giroscopio, nel Watch 200, accreditato anche del GPS, è invece consentito il tracking sportivo, in 28 modalità. La compatibilità anche con gli iPhone è assicurata, con la connessione allo smartphone che avviene via Bluetooth 5.0, in modo da riceverne le notifiche, anche delle chiamate (cui non è possibile rispondere), potendo anche fare da otturatore remoto per la relativa fotocamera o gestirne i controlli di riproduzione musicale.

Mancante dell’NFC, il Moto Watch 200 ha però sia lo speaker che il microfono, e non si fa mancare una buona autonomia, pari a 14 giorni massimali dopo 1 ora per la ricarica, grazie al sistema operativo proprietario Moto Watch OS.

Il Moto Watch 150 (165 x 70 x 33 mm, per 148,5 grammi) condivide diverse specifiche col modello già menzionato: è sempre impermeabile sino a 5 atmosfere, provvisto di microfono e speaker, e accampa un’autonomia sino a 14 giorni dopo 1 ora di ricarica. Come connettività rimane privo di connettività dati, e di NFC, ma si avvale del Bluetooth 5.0 per connettersi allo smartphone, foss’anche un iPhone. Stilisticamente è più elegante, con uno chassis in forma circolare, da 30,5 mm, in acciaio, e i suoi cinturini in pelle. Traccia sempre sonno, frequenza cardiaca e SpO2, ma il monitoraggio sportivo (via GPS) cala a 24 modalità.