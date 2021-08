MORROR Art M1: arriva sul mercato lo smart speaker Xiaomi legato ai vinili

Xiaomi è solita avvalersi spesso (anche di recente) della sua piattaforma di crowdfunding YouPin per supportare i prodotti di aziende partner che, raccolte le manifestazioni d’interesse del caso, poi sbarcano normalmente sul mercato, esattamente come accaduto all’originale smart speaker MORROR ART Desktop Bluetooth Lyrics Speaker M1.

Il MORROR Art M1, dal punto di vista sonoro, è uno speaker accreditato di una risposta in frequenza da 60 Hz a 20 KHz che, al suo interno, ospita rivolto verso il dorso un woofer (20W) da 3 pollici, ad alta potenza, per i bassi e, rivolti ai lati, per assicurare una buona spazialità dell’output, due altoparlanti (8W) da 2 pollici, full-range, per un totale di 36 watt di potenza. L’acquisizione dei contenuti da riprodurre può avvenire da varie fonti.

Nel caso specifico, lo speaker MORROR Art M1 si avvale delle Radio FM online, essendo dotato di un modem per il Wi-Fi dual band, e del Bluetooth 4.2, col quale eseguire il casting dei contenuti da smartphone, tablet, o computer.

A caratterizzare lo speaker MORROR Art M1, è un motorino che, al connettere il device con una sorgente sonora, fa entrare nel corpo dello speaker, a forma di copertina di un album, un finto vinile con, sul tettuccio, la riproduzione del meccanismo motorizzato palesata, mutuando una tecnologia già vista sul precedente modello, da un display da 10.1 pollici, opaco, anti-riflesso, capace di restituire effetti tridimensionali. Questi ultimi vengono applicati al testo, una volta che gli algoritmi AI abbiano analizzato in tempo reale la musica in riproduzione, conferendo alle parole effetti suggestivi al pari di quelli erogati dalla funzione “Character Singer”: quest’ultima, in particolare, rasenta una sorta di effetto karaoke che fa cantare i testi ai personaggi che appaiono sul display, cambiandone anche di tanto in tanto espressione.

Il controllo dello speaker MORROR Art M1 prodotto da un partner di Xiaomi con un design da articolo d’arredo vintage avviene mediante una companion app: ad oggi, dopo l’esordio promozionato per i finanziatori (1.999 yuan, pressappoco 260 euro) il rarissimo prodotto in questione può essere importato verso l’Italia, al netto dei costi di spedizione, tramite Aliexpress, al prezzo di ben 484.79 euro.