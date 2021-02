Montblanc Summit Lite: ufficiale il nuovo smartwatch di lusso, più accessibile

Montblanc International GmbH, brand teutonico del lusso, dal 2017 attivo anche nel settore degli smartwatch di lusso, dopo il modello presentato nel 2018 e lo scorso anno, è tornata alla carica, ma senza alcun clamore, tramite un post Facebook, col quale ha messo in campo un nuovo smartwatch premium, in veste del più accessibile (815 euro) Montblanc Summit Lite, già vociferato da Novembre, quando emerse grazie alla Google Play Console.

Montblanc Summit Lite, incluso in una confezione 100% in carta, presenta una cassa circolare da 43 mm in alluminio riciclato opaco, nelle colorazioni grigio o nero, impermeabile sino a 5 atmosfere, con 3 pulsanti in acciaio inossidabile a destra (tra cui una coroncina): il cinturino, da 22 mm, in tessuto o gomma, presenta una fibbia analoga a quella degli orologi tradizionali.

Frontalmente, il Montblanc Summer Lite vanta un display AMOLED da 1,19 pollici (390 x 390 pixel) protetto da un vetro con tecnologia Gorilla Cover Glass: a contatto col polso opera un nuovo cardiofrequenzimetro mentre, nel mezzo e all’interno, è presente un processore Snapdragon 3100 coadiuvato da 1 GB di RAM e da 8 GB di storage, cui è affidato il compito di gestire i sensori di bordo (accelerometro, barometro, luce ambientale, giroscopio, GPS integrato), ed il modulo NFC per i pagamenti via contactless grazie a Google Pay.

La presenza di un microfono, ma l’assenza di speaker, ovviabili via cuffie grazie al Bluetooth 4.2, permette di utilizzare i comandi vocali diretti a Google Assistant: la batteria, da 400 mAh, copre un giorno di attività, o qualcosa in più con la modalità di risparmio che lascia attiva solo la visualizzazione dell’ora, con un notevole impatto destato dal ricorso al GPS.

In termini di software e funzionalità, il sistema operativo Weas OS di Google porta in dote allo smartwatch Montblanc Summer Lite le app scaricabili dal Play Store via Wi-Fi n mono banda: manca una companion app per analisi a lungo termine tramite smartwatch (ovviabile col ricorso a Google Fit) ma, in compenso, sono preinstallate varie app proprietarie.

Daily Style mette a disposizione 5 inediti wallpaper per personalizzare il touchscreen mentre, in ambito fitness e salute, si comincia con Body Energy che, alla maniera del Garmin Body Battery, fornisce un’indicazione del livello d’energia del fisico, tenuto conto dele attività e degli allenamenti quotidiani, come pure della qualità del sonno, attenzionata dall’app LifeQ Sleep (durata, fasi, qualità, consigli migliorativi). L’app Stress, sulla base della frequenza cardiaca, rendiconta di come corpo e psiche reagiscano a eventi streessanti, e consiglia in modo pro-attivo scarichi della tensione via esercizi di respirazione, oltre a fornire una stima del livello di stress fisico e mentale. Infine, l’app Cardio Coach raccomanda quanti esercizi cardio fare, tenuto conto del livello di forma (desunto dal massimo consumo di energia), dal carico di lavoro, e dai tempi di recupero.