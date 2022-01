Monitor per tutti i gusti, da ViewSonic e Acer

Alla scorsa edizione del CES 2022, tra smart tv, notebook, prodotti per la domotica e la cura personale, non sono mancati anche gli schermi, con alcuni dei modelli da gaming e per i professionisti della grafica proposti dalla californiana ViewSonic e dalla taiwanese Acer.

Da ViewSonic, in tema di monitor da scrivania, sono stati esibiti innanzitutto vari modelli inseriti nella linea ELITE. Il modello XG272G-2K si avvale di un pannello LCD IPS con tecnologia IGZO (dalla sigla dei materiali Indium, Gallium, Zinc, Oxide) da 27 pollici, risoluto in QHD, con i Mini-LED che garantiscono 576 differenti zone d’illuminazione. Certificato VESA DisplayHDR 1000, questo monitor promette il 95% sulla scala colore DCI-P3, con un refresh rate di 300 Hz e la certificazione TÜV Eye Comfort contro la luce blu. In appoggio agli amanti degli eSport, nel display XG272G-2K sono implementate le tecnologie di Nvidia note come G-Sync Ultimate e, per analizzare e ridurre la latenza nei giochi supportati, Reflex Analyzer.

Certificazione TÜV e ottimizzazioni Nvidia sono presenti pure nel modello XG321UG. Quest’ultimo è un Quantum dot IPS ultrawide da 32” risoluto in 4K UHD, con i Mini-LED che offrono 1.152 zone d’illuminazione, con tanto di full-array local diming. Provvisto di profondità colore a 10-bit, il display in oggetto è certificato VESA DisplayHDR 1400, con luminosità da 400 a 1.400 nits di picco, molto attento ai colori (calibrazione in fabbrica con Delta E<2 come precisione e 99% di copertura nel color gamut Adobe RGB): il refresh rate è da 144 Hz, mentre il tempo di risposta arriva a i 3.6 ms e l’illuminazione può essere personalizzata tramite ViewSonic ELITE RGB. Sul piano delle porte, sono presenti quattro USB (1 in upstream), una DisplayPort 1.4 e un paio di HDMI 2.0.

Il modello XG251G è un IPS FullHD da 25” con Nvidia G-Sync Ultimate e Reflex Analyzer, il 99% di copertura sRGB e la certificazione VESA DisplayHDR400 per 400 nits in SDR: caratterizzato da 1ms come tempo di risposta e da 360 Hz di refresh rate, ha quattro USB (1 upstream), una DisplayPort 1.4, due HDMI 2.0 e un jack da 3.5 mm. Tale assortimento di porte è identico nel modello XG271QG, un 27 pollici 2K IPS ancora con G-Sync Ultimate e Reflex Analyzer di Nvidia. I gamers vi apprezzeranno il millisecondo di tempo di risposta e i 240 Hz di RR, mentre gli amanti della produzione grafica saranno ingolositi dal 99% sulla scala Adobe RGB, dalla calibrazione del colore in fabbrica, e dalla certificazione VESA DisplayHDR 400.

I Mini-LED con 1.152 zone e la certificazione VESA DisplayHDR 1400 del secondo modello si trovano anche nell’ELITE XG341C-2K, un monitor curvo (1500R) da 34″ in WQHD, con 200 Hz overcloccati (o 165 Hz standard) di refresh rate, 1 ms come tempo di risposta e il 97% sulla gamma colore DCI-P3. Predisposto per l’AMD FreeSync Premium Pro, vanta le connettività HDMI 2.1 e consente la ricarica a 90W via Type-C.

Ancora da ViewSonic è arrivato il modello per grafici ColorPro VP32-OLED. Nello specifico, si tratta di un OLED 4K UHD pluripremiato nel design (IF Good Design Award e Wallpaper Award), convalidato da Pantone e Adobe, con menu OSD per la navigazione nella ruota colore e diverse porte al seguito (Thunderbolt 3, USB-C per il power delivery a 90W, e HDMI). Sul versante dei monitor portable, ViewSonic ha illustrato due modelli differenti. Per i gamers è in arrivo, senza cornici su 3 lati e con integrati due speaker, il sottile (1.5 cm di spessore) e leggero (circa 997 grammi) VX1755, un FullHD da 15.6” con AMD FreeSync Premium, 4 ms di tempo di risposta, 144 Hz di refresh rate, con porte quali un jack da 3.5 mm, una mini-HDMI, e due USB Type-C con carica a due vie. Le stesse porte si trovano anche nel modello per grafici, VP16-OLED, un OLED ancora FullHD da 15.6 pollici posto su un supporto regolabile in altezza, con 400 nits di luminosità, 60 Hz di refresh rate, 1 ms di tempo di risposta, 100% sulla scala colore DCI-P3.

Da Acer, infine, arriveranno un trio di gaming monitor Predator. I modelli X32 e X32 FP si avvalgono di pannelli 4K IPS con Mini-LED, rispettivamente da 160 e 165 Hz quanto a overclock per il refresh rate, in grado di offrire una ottima luminosità, come da certificazione VESA DisplayHDR 1000, ma anche una notevole attenzione al colore (Adobe RGB al 99%, precisione Delta E<2). A differenziare i due gemelli diversi è il fatto che il primo supporta le specifiche NVIDIA G-Sync Ultimate e NVIDIA Reflex, laddove il secondo supporta l’AMD FreeSync Premium Pro ed è dotato sia di una HDMI 2.1 che di una USB Type-C con potenza di ricarica a 90W. Il modello CG48 sfrutta un OLED 4K da 48′‘ con 138 Hz di refresh rate, il supporto all’AMD FreeSync Premium Pro, e 0.1 ms di tempo di risposta. La qualità dell’immagine è ben attenzionata, come dimostrato dal contrasto a 135.000:1, dalla scala colore DCI-P3 coperta al 98%, e dal supporto all’HDR10, ma anche in tema di porta questo monitor non fa difetto, stante l’integrazione di USB Type-C, Display Port 1.4, USB 3.2 ed HDMI 2.1.