Momentum 4 Wireless: da Sennheiser le nuove cuffie senza fili premium

Ascolta questo articolo

Dopo aver omaggiato chi ama godersi la tv in santa pace con un paio di auricolari ad hoc, il brand tedesco Sennheiser ha finalmente ufficializzato quanto oggetto di numerose indiscrezioni nelle scorse settimane, ovvero le sue nuove cuffie premium Momentum 4 Wireless.

Eredi delle Monentum 3 ora in offerta su Amazon a 307 euro, le cuffie Momentum 4 Wireless abbandonano i tratti vintage del passato per un design modernizzato: la struttura, anche grazie alle imbottiture dei padiglioni, e dell’archetto, risulta comoda da indossarsi. Di tipo circumaurale, quindi in grado di avvolgere bene l’orecchio, il nuovo headset teutonico ha i comandi touch, e supporta funzionalità smart: nello specifico, vi è l’accensione-spegnimento automatici, la messa in pausa della musica quando vengono sfilate (per poi riprenderla quando ri-calzate) e, via app Sennheiser Smart Control, l’accesso alle feature Built-in EQ (l’equalizzatore interno) e Sound Personalization (per customizzare ulteriormente il sound).

Le due unità di emissione ospitano driver da 42 mm, appoggiati da una tecnologia di cancellazione adattiva del rumore (beneficiata a sua volta dalla Transparency mode che, chiaramente, lascia passare alcuni rumori per essere consapevoli di quel che accade intorno, magari mentre ci si allena a bordo strada, per parlare con chi ci sta accanto, o – ancora – per sentire gli annunci alla stazione), con risposta in frequenza pari a 6Hz-22kHz, e un’impedenza da 470 (speaker attivo) a 60 ohm (speaker passivo).

In favore delle telefonate, le cuffie Sennheiser Momentum 4 Wireless mettono a disposizione 2 microfoni per parte, con beamforming digitale e sistema di soppressione automatica del fruscio del vento: la connessione avviene mediante il Bluetooth 5.2, che assicura stabilità e basso ritardo, mentre il controllo viene assicurato tramite il tocco sulle superfici esterne dei padiglioni.

Anche sull’autonomia è stato fatto un ottimo lavoro: la batteria, da 700 mAh, assicura sino a 60 ore di funzionamento, cui se ne possono aggiungere altre 10 dopo appena 10 minuti di ricarica rapida. Al momento, è possibile preordinare le nuove cuffie Momentum 4 Wireless al prezzo di 349.90 euro sullo store ufficiale del brand.