Sennheiser: per l’estate ecco le cuffie Momentum 3 e gli auricolari CX Sport

Il brand teutonico Sennheiser, attivo nel ramo dei microfoni, degli amplificatori e degli auricolari, ha celebrato il suo 75° anniversario proponendo, per l’ormai iniziata estate e le attività all’aperto, le cuffie ibride Momentum 3 ora anche in versione bianca (su Sennheiser.ru, a circa 382 euro, o 30.690 rubli) e gli auricolari Bluetooth CX Sport.

Già presenti da qualche mese in commercio, inizialmente nella sola variante nera, le cuffie Sennheiser Momentum 3 (399 euro), eredi del modello dello scorso Settembre, propongono di base una struttura estensibile in lunghezza con dettagli in alluminio inossidabile con effetto spazzolato e padiglioni over ear rivestiti (come l’archetto) in morbida pelle. Inclusivi di driver da 42 mm, supportano il Bluetooth 5.0 (codec AAC, AptX, SBC, AptX Low Latency) per una connessione anche a 10 metri con due dispositivi: ripiegabili verso l’interno per un più facile trasporto, nel riaprirsi in posizione normale si riassociano all’ultimo device cui erano state connesse.

In termini di autonomia, le cuffie Sennheiser Momentum 3 assicurano 17 ore di funzionamento, con carica via microUSB Type-C incrementata dalle funzioni Smart Pause e Auto On/Off che spengono le cuffie, mettendo in pausa i brani, quando le stesse vengono sfilate dalle orecchie: grazie all’ingresso per il jack da 3.5 mm, è possibile avvalersi della connessione cablata per un uso non-stop.

I controlli delle cuffie avvengono tramite i pulsanti per il volume, per la gestione della musica (avvio-pausa) e la chiamata in causa di Assistant o Siri: ulteriori forme di gestione si hanno mediante l’app Sennheiser Smart Control, che fornisce un equalizzatore, l’indicatore della batteria, la possibilità di settare la cancellazione attiva del rumore (ANC) secondo 3 livelli (minimo, medio per eliminare il fruscio del vento, e massimo), attivando – se del caso – la modalità trasparenza che fonde alla musica i suoi ambientali, consentendo di ascoltarli). Da segnalare che, previo settaggio di un account Tile, è possibile usare l’app anche per trovare le cuffie smarrite visto che, nell’approssimarsi alle stesse, è possibile farle vibrare e suonare.

Non meno adatti all’estate, in quanto presentati come immuni al sudore ed agli schizzi d’acqua, sono i leggeri (15 grammi) e autonomi (per 6 ore, con 1 ora extra ottenuta dopo 10 minuti di rabbocco energetico) auricolari Sennheiser CX Sport (129 euro): questi ultimi si adattano perfettamente all’orecchio, isolandolo dai rumori esterni, grazie alla struttura in-ear con gommini presenti in 4 misure diverse ed alle alette, di 3 taglie differenti. L’interno ospita un chip per il Bluetooth 4.2 che, grazie all’aptX permette di fruire di un suono Hi-Fi, connettendo l’apparato a due dispositivi in contemporanea (es. cell e computer). Il controllo, in questo caso, avviene mediante il telecomandino posto sul cavo regolabile in lunghezza, tramite i pulsanti per la gestione della musica, del volume e delle chiamate.