Sennheiser TV Clear Set: ecco gli auricolari ideali per chi ama godersi la TV in santa pace

Dopo gli annunci dei Momentum True Wireless 3 con ANC, il marchio tedesco Sennheiser è tornato a calcare i palcoscenici hi-tech attraverso l’annuncio di un nuovo paio di auricolari, battezzato come TV Clear Set, in vendita al prezzo di 399.90 euro.

Gli auricolari TV Clear Set, indicati per quando si vuole ascoltare l’audio della propria TV senza disturbare vicini e coinquilini, di giorno come di notte, risultano più comodi delle normali cuffie over-ear, in quanto evitano la pressione sulle tempie, e risultano molto leggeri, con un peso di 5.7 grammi a unità, che salgono a 6.9 grammi montando le alette presenti in confezione. Di base, sono gestiti mediante controlli touch, per musica, chiamate in vivavoce, e per regolare il volume: via “TV Clear App” è possibile personalizzare l’esperienza d’ascolto, i tocchi e usare la funzione “Trova i miei auricolari“, che fa affidamento sulla loro ultima posizione nota.

Internamente, i TV Clear Set di Sennheiser ospitano driver da 6 mm con 20 Hz / 20 kHz di risposta in frequenza, una distorsione armonica dello 0.5% (trasmettendo a 1 kHz / 94 dB), e una sensibilità, a 1 kHz / 1 mW, pari a 100,5 dB SPL Pur privi di ANC, isolano dai rumori in base al form factor, che tappa le orecchie con i gommini in varie misure ma, ciò nonostante, hanno una funzione di Ambient Awareness (consapevolezza ambientale) che lascia passare i suoni circostanti o la voce di chi parla, per sicurezza o colloquiare senza sfilarli, Chi fosse interessato alla miglior esperienza d’ascolto durante i film, potrà sfruttare un’apposita funzione di questi auricolari che, focalizzata sulle frequenze medio-alte, renderà i dialoghi più cristallini, grazie ai 5 livelli messi a disposizione, con un’amplificazione sino a 20 dB.

Negli auricolari TV Clear Set di Sennheiser, il collegamento con la fonte avviene mediante il Bluetooth, ideale per collegare il prodotto anche a tablet, computer e smartphone, ma non solo, Il costruttore ha messo a disposizione anche un dongle di trasmissione, che può essere connesso alla TV via ingresso ottico o analogico, in grado di consentire una trasmissione wireless a bassa latenza.

In tema di funzioni smart, gli auricolari TC Clear Seat hanno lo stand-by automatico quando tolti, e il riavvio della riproduzione quando indossati: ciò influisce positivamente sull’autonomia, di 15 ore, con l’utente che, grazie alla custodia (dimensionata a 87,8 × 47,5 × 29,2 mm per 49.9 grammi, caricabile in Type-C o wireless Qi), potrà ottenere altre 22 ore, per un totale di 37 ore. Volendo sempre impattare favorevolmente sull’autonomia, è anche possibile usare un auricolare solo per volta (ottenendo anche il beneficio di tenere l’altro orecchio libero per quel che accade intorno a sé).