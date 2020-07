Mobvoi TicKasa ANC: ufficiali le cuffie over-ear con cancellazione attiva del rumore

Il brand cinese Mobvoi, noto per il suo impegno nella realizzazione di ottimi smartwatch animati da Wear OS (tra cui il recente Mobvoi TicWatch C2+), ha annunciato un nuovo earable dedicato all’ascolto individuale che, dopo i recenti auricolari true wireless TicPods ANC, porta la cancellazione attiva del rumore anche nelle nuove cuffie Mobvoi TicKasa ANC.

Disponibili nelle colorazioni nero e grigio, le cuffie Mobvoi TicKasa ANC appartengono, col loro chassis curato (7.60 x 7.13 x 3.03 pollici, per 290.29 grammi), alla categoria “over ear“, sfruttata per ottenere l’isolamento passivo dai rumori ambientali: la presenza di ben 5 microfoni aggiunge il beneficio della cancellazione attiva (sino a 32 decibel) dei rumori ambientali, apportando vantaggi nell’ascolto musicale, nella ricezione dei comandi vocali, e nelle telefonate (mansioni gestibili via pulsanti fisici). Sempre in relazione alla qualità dell’output sonoro, è da ascrivere l’adozione di driver da 40 mm, ideali nel pompare a dovere i bassi.

La scelta del chip QCC3031 di Qualcomm e del digital signal processor ADAU1787 di Analog Devices porta in dote la connessione stabile e a lunga gittata del Bluetooth 5.0 (con annesso supporto ai codec aptX/aptX HD e AAC) ed offre un contributo all’autonomia stanziata dalla batteria agli ioni di litio.

Quest’ultima, dimensionata in 800 mAh, caricabile in 4 ore mediante una porta microUSB classica, garantisce 6 mesi di stand-by, tradotti sul campo in 30 ore di autonomia, che scendono a 20 tenendo il volume alto al 50% ma, soprattutto, facendo ricorso alla ANC. Diversamente, in alcuni test condotti col volume al 100%, secondo gli stessi parametri residui (ANC Off / ANC On), l’autonomia scende a 25/15 ore complessive. Volendo, è possibile aggirare il problema, e continuare l’ascolto sine die, avvalendosi dell’ingresso line-in per i cavi con jack da 3.5 mm, che consente di usare le cuffie over-ear Mobvoi TicKasa ANC in modalità cablata.

Passando al fattore distributivo, l’esordio sul mercato delle nuove cuffie di Mobvoi è avvenuto negli Stati Uniti, ove, presso lo store ufficiale del brand, le TicKasa ANC (mobvoi.com/us/pages/headphonesanc) risultano prezzate a 129.99 dollari, scontabili del 10% (13 dollari) ricorrendo all’apposito coupon ANCMHP10.