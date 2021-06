MITU Children Watch 5C: ufficiale il nuovo smartwatch di Xiaomi per i più piccoli

Quasi a voler rintuzzare un’analoga iniziativa della concorrente e connazionale TCL, che in vista del MWC 2021 ha lanciato uno smartwatch per bambini, anche il colosso cinese Xiaomi ha appena alzato il sipario su un kids wearable, lo Xiaomi MITU Children Watch 5C che, migliorando ulteriormente rispetto al predecessore, spicca per l’ottimo rapporto tra qualità e prezzo, con funzioni che non sfigurerebbero al polso di un adulto.

Non troppo dissimile da quelli che sono nella media gli smartwatch per bambini, anche nelle colorazioni scelte per maschietti (blu) e femminucce (rosa), il nuovo Xiaomi MITU Children Watch 5C ha un telaio squadrato, ma con angoli ingentiliti, piuttosto irrobustito, dichiarato come impermeabile sino a 20 metri, caso mai il pargolo di casa dovesse inavvertitamente tenerlo sotto la doccia o nel mentre corre a lavarsi le mani.

Di lato è presente un pulsante per il controllo, che può essere effettuato anche mediante l’assistente proprietario XiaoAi (cui porre anche le proprie curiosità) mentre, sul tettuccio, spicca il display da 1.4 pollici sormontato da un sensore grandangolare da 2 megapixel, che può essere usato dai genitori per inquadrare l’ambiente, ma anche dal giovane utente per effettuare delle videochiamate, essendo presenti un microfono, un altoparlante, e lo slot per inserire una nanoSIM 4G.

Dotato anche di un localizzatore GPS, il Xiaomi MITU Children Watch 5C può essere usato per tracciare le attività sportive dei figli, e il tragitto che fanno da scuola a casa: in ambito smart, può essere adoperato per programmare e monitorare le attività dei bambini, compreso il loro tempo scolastico, e per insegnar loro qualcosa, grazie alle app didattiche preinstallate.

La batteria, dimensionata a 900 mAh, assicura – a detta dell’azienda – che il device possa funzionare per financo 8 giorni prima che sia necessario metterlo in ricarica: attualmente, lo Xiaomi MITU Children Watch 5C, con cinturini in morbido silicone in tinta con l’orologio, può essere comprato localmente tramite lo store JD, al prezzo di circa 49 euro (379 yuan).