Minisforum EliteMini TL50: ufficiale il minicomputer con Intel i5 di 11a gen

Continuano gli annunci hardware in casa della cinese Minisforum, col noto brand versato per i mini computer che, non smentendosi, dopo i modelli UM250 ed EliteMini X500, ne ha appena annunciato un altro, rappresentato dal nuovo Minisforum EliteMini TL50, in offerta lancio sull’importatore Bangood, ove risulta prezzato a 639.72 euro (530.9 via coupon BGd8a3c2), con uno sconto del 32% sul prezzo finale (schedulato a 946.79 euro).

Ovviamente animato da Windows 10, in versione Pro, l’EliteMini TL50, montabile anche sul retro di uno schermo per risparmiare spazio sulla scrivania in quanto provvisto di attacco VESA, si presenta con una scatoletta in stile media-box dimensionata a 149.6 × 149.6 × 55mm, tutto sommato leggera (603 grammi) che, però, non rinuncia a una buona dotazione di porte.

Nel caso specifico, il miniPC in oggetto mette in campo un paio di USB 2.0, una Thunderbolt 4 (8K@60Hz), una Display Port (8K@60Hz), una HDMI (4K@60Hz), un poker di USB 3.1 di 2a gen, due RJ45 per l’Ethernet Gigabit LAN (2.500 Mbps), il foro per il reset del Bios, e l’ingresso da 3.5 mm per microfono e cuffie. L’alimentazione può avvenire mediante una USB Type-C o, a 19V/3.42A, grazie al caricatore DC incluso in confezione.

A muovere l’EliteMini TL50 è il processore i5-1135G7 fatto uscire da Intel nel Q3 (Settembre) del 2020, un quadcore (max 4.20 GHz) a otto threads, con litografia a 10 nanometri SuperFin, abbinato a una scheda grafica integrata Intel Xe Graphics da 1.3 GHz di frequenza operativa, in ragione della quale il costruttore dichiara la possibilità di giocare a titoli come Fortnite, The Witcher, Sekiro, League Legends, Genshin, Red Dead Redemption II, e PlayerUnknown’s Battlegrounds.

La RAM, montata sulla scheda madre, ammonta a 12 GB di tipo LPDDR4: lo storage, invece, parte da 256/512 GB di SSD PCIe M.2 2280 (sostituibile da uno di max 2 TB), con possibilità di espanderlo grazie a due slot da 2.5 pollici, per l’innesto di HDD SATA (a 3.0 6.0Gb/s). Sempre tra le dotazioni tecniche del silenzioso (39.4 dB abituali, o 43.4 decibel a pieno carico) mini computer EliteMini TL50 figura la scheda per le connettività Wi-Fi e Bluetooth 5.1.