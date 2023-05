Minisforum annuncia i miniPC UM790 e UM780 Pro

Il brand cinese Minisforum sta annunciando almeno due serie di prodotti al mese. Ad Aprile è toccato ai miniPC NAB7 e UM560XT / B550 Pro. A Maggio si è partiti con il duo di computer compatti UN100/UN305 e ora è tempo di un nuovo annuncio e di altre anticipazioni.

In tema di annunci Minisforum ha ora ufficializzato i miniPC UM790 e UM780 Pro: questi prodotti hanno uno chassis metallico con prese d’aria sia ai lati che dietro, in modo da dissipare al meglio il calore, in tandem con un sistema di smaltimento termico attivo “Cold Wave”, che prevede l’impiego di due ventole, tra cui una sulla CPU e una per SSD e RAM. Ciò permette di impiegare chipset APU Phoenix Ryzen 9 7940H/HS e Ryzen 7 7840H/HS, che hanno 8 core, 16 threads e una frequenza di clock massima sino a 5.2 GHz.

Questi SoC vengono forniti con schede grafiche integrate Radeon 780M e con core RDNA 3 a tutto beneficio del supporto al codec AV1: inoltre, sono in grado di supportare una RAM di tipo DDR5-5600 a doppio canale.

Sul piano delle interfacce di input/output, i miniPC UM790 e UM780 Pro hanno il connettore per l’alimentazione DC a 19V, due porte HDMI 2.1, e sempre due porte USB4 Type-C con erogazione di potenza a 100W: sin qui si tratta di un array che permette di collegare in contemporanea sino a quattro 4 display, in modo da favorire il multi-tasking, magari destinando uno schermo a un’applicazione diversa e conservando quello principale per il compito sul quale si è al lavoro.

Non mancano poi quattro USB 3.2 Gen2 Type-A, e una LAN 2.5GbE via scheda di rete Killer Wireless. Al momento non sono noti i prezzi per il mercato UE ma il modello UM790 base è prezzato in Cina a 3.999 yuan, circa 527 euro. Minisforum ha anche colto l’occasione per anticipare, in vista dell’annuncio verso fine mese, alcuni dettagli del Minisforum Mercury destinato a essere il suo computer compatto più piccolo in listino. Si tratterà di un computer con uno chassis da 1/4 litri di volume che ospiterà sempre APU Phoenix di AMD, in particolare le AMD Ryzen 7 7840U.