Minisforum presenta i nuovi mini PC Venus UN100/UN305

A un paio di settimane dal lancio dei modelli UM560XT e B550 Pro, il brand cinese Minisforum ha annunciato una nuova coppia di miniPC all’interno della serie Venus, con i modelli UN100/UN305 che, animati da chipset Intel serie N, si pongono prestazionalmente al di sopra dei modelli entry level ugualmente economici.

Sostanzialmente, i mini PC Minisforum Venus UN100/UN305 sono lo stesso computer compatto, facile da trasportare e montabile dietro un monitor via attacco VESA, con un’unica differenza che emergerà in sede di elaborazione. Le dimensioni, con 136 mm di lunghezza, 121 mm di larghezza, e 39 mm di altezza, permettono di collocarlo sotto uno schermo senza problemi, facendone anche un silenzioso mediacenter per il proprio salotto, ove si integra bene grazie a uno chassis che ricorda quello dei Mac Mini.

Ai lati del corpo macchina troviamo diverse porte. Davanti c’è il foro CMOS per resettare il Bios, quello per il jack necessario a cuffie e microfono, due USB 3.2 Type-A di seconda generazione, e una USB Type-C con trasporto dati, Power Delivery e Display Port. Dietro, nascoste alla vista, ci sono l’ingresso per l’alimentazione, quello per il lucchetto antifurto, due Ethernet 1G RJ45 e, sovrapposte in verticale, un paio di USB 3.2 Type-A di prima generazione.

All’interno dello chassis, silenzioso, dal volume di 0,6 litri realizzato in metallo lavorato con precisione (CNC), operano chipset diversi a seconda del modello. Nell’esemplare UN100 c’è l’Intel N100, a 4 core con frequenza di clock massima a 3.40 GHz, mentre nell’UN305 c’è l’Intel i3-N305, un octacore da 3,8 GHz massimi di clock frequency. La RAM LPDDR5 a 4800 MHz è da 8 o 16 GB, mentre lo storage SSD M.2 2280 è da 256 o 512 GB e può essere espanso mediante uno slot libero per un’unità da 2.5 pollici.

Disponibili in pre-ordine sullo store ufficiale i miniPC Venus UN100 e UN305 di Minisforum sono prezzati rispettivamente a $ 199/229 (180/207 euro) per il modello UN100 in versione 8/256-16/512 GB, laddove il modello l’UN305 per le versioni 8/256-16/512 GB costa $ 279/309 (252/280 euro).