Miniforum presenta il mini-computer desktop JB95 aggiornabile a Windows 11

Dopo il computer lillipuziano UM350, il brand cinese Minisforum ha annunciato un nuovo computer desktop molto compatto, il modello JB95, sempre animato dal sistema operativo Windows (10 Pro, ma con tutti i requisiti del caso per passare a Windows 11), indicato per chi necessità, sia un ufficio che a casa, di compattare gli ingombri del proprio terminale elaborativo, senza per questo inficiarne le prestazioni.

Il mini computer Minisforum JB95 ha la classica forma da media-box con dimensioni pari a 127 × 127.5 × 45.6 mm: davanti si trovano il pulsante d’accensione, quello per il reset, il jack da 3.5 mm per le cuffie, due porte USB 3.1 e una USB Type-C: dietro, invece, si notano l’ingresso per l’alimentazione a 12V/3A, due porte USB 3.0 di 1a generazione, una RJ45 per il Gigabit Ethernet e, in ambito video, una Display Port e una HDMI.

Queste ultime due, assieme alla Type-C davanti, supportano un sistema multi-display, visto che permettono di collegare in contemporanea 3 display in 4K a 60 frame per secondo.

Per contenere i consumi, il costruttore ha inserito all’interno del JB95 un processore Intel Celeron N509, un chip con 4 core (da 2.0 a 2.70 GHz) e 4 threads con scheda grafica integrata Intel UHD (da 450 a 750 MHz): all’insegna della massima espandibilità, la RAM, dual channel, di tipo DDR4 a 2933 MHz, parte da 8 GB ma, via due slot SO-DIMM, può arrivare anche a 16 GB. Anche lo storage può essere incrementato: di base di parte con un’archiviazione SSD M.2 2280 PCle 3.0 da 128 (259 dollari) o 256 GB (279 dollari), che può essere sostituita con un disco a stato solido da massimo 2 TB e, in più, si può anche disporre dello slot aggiuntivo per innestare un secondo hard disk da 2.5 pollici, con interfaccia SATA 3.0 a 6.0 Gb/s.

Nell’eventualità che la stabilità di rete non fosse un requisito essenziale nelle proprie routine informatiche, alla succitata RJ45 per l’Ethernet LAN in Gigabit (1000Mbps) si può ovviare avvalendosi del modem interno che permette di disporre delle connettività senza fili Wi-Fi ac dual band e Bluetooth 4.2, all’insegna di una comodità d’uso che si esplica appieno anche nel fatto che, via attacco VESA supportato, è possibile montare il computer dietro un monitor, facendone un all-in-one in piena regola.