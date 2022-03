Mijia Robot Vacuum Cleaner 3C: ufficiale il nuovo robot lava-aspira pavimenti di Xiaomi

Dopo il varo di una lavatrice e di un frigo smart, la collaborazione tra Xiaomi e il partner storico Mijia ha dato luogo a un nuovo frutto in ambito domotica, sostanziatosi nell’inedito robot lava-aspira pavimenti Mijia Robot Vacuum Cleaner 3C.

Quest’ultimo adotta la tecnologia laser LDS, come ravvisabile dalla canonica torretta, per mappare a 360° l’ambiente domestico, stilando mappe accurate con annessi ostacoli: in più, sono presenti vari sensori che minimizzano il pericolo di cadute o la collisione con gli ostacoli in ambienti particolarmente complessi. L’interno, ospita un motore brushless che, forte della sua potenza pari a 4.000 Pa e di spazzole che simulano la pulizia manuale, è in grado di catturare ogni tipo di polvere e microparticelle senza rilasciarle nuovamente nell’aria e, anzi, stoccando lo sporco in un apposito serbatoio.

Non manca, nell’ottica due in uno del Mijia Robot Vacuum Cleaner 3C, anche un serbatoio per l’acqua, gestito elettronicamente in modo smart, sì da non sprecarla o da lasciare il pavimento troppo umido posto che il liquido, in sostanza, viene rilasciato in modo uniforme su tutta la superficie da pulire.

Nel mettere a frutto tali componenti, il Mijia Robot Vacuum Cleaner 3C può cimentarsi in diverse tipologie di pulizia, con l’utente che potrà pianificare una pulizia ad “arco”, indicata per il suo grado di efficienza, o una a “Y”, indicata per trattare le macchie, visto che simula una pulizia manuale con passaggi ripetuti in due direzioni.

In ottica smart, il nuovo Mijia Robot Vacuum Cleaner 3C può essere controllato sia da remoto, ricorrendo all’app di Mijia, che in presenza, facendo affidamento ai comandi vocali inoltrati verso l’assistente XiaoAI di Xiaomi: al momento è possibile comprarlo, nel mercato interno cinese, al prezzo lancio di 1.199 yuan (pressappoco 185 euro) ma, scaduta la promozione, il suo listino salità a 1.299 yuan (circa 185 euro).