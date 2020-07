Mi Smart Band 4C: annunciato il nuovo fitness tracker low cost Xiaomi

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - La Mi Smart Band 4C era attesa da diversi mesi e, nel palesarsi, ha confermato le previsioni, presentandosi come l'apripista della categoria, in casa Xiaomi, per chi necessita di una fitness band molto basilare ed estremamente economica, magari per familiarizzare con questo genere di tecnologia da polso, prima di indirizzarsi su specifiche più performanti.