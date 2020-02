Mi Outdoor Bluetooth Speaker: in commercio il nuovo smart speaker compatto di Xiaomi

Dopo essersi pronunciata nel varo del “suo” primo computer all-in-one, grazie al partner Ningmei, Xiaomi ha ufficializzato – partendo dall’India – un nuovo smart speaker compatto, lo Xiaomi Mi Outdoor Bluetooth Speaker, dotato di una qualità sonora premium e di un’autonomia da record: il tutto, ovviamente, proposto secondo un invidiabile rapporto qualità/prezzo.

Xiaomi Mi Outdoor Bluetooth Speaker somiglia leggermente all’Home Mini di Google, per la parte superiore rivestita di tessuto, ancorché la sua forma sia squadrata, ma con angoli armoniosamente arrotondati, e sia presente un pratico anello utilizzabile per agganciare ovunque il device: la fascia laterale, gommata come nel caso del bordo inferiore, in ottica antiscivolo, presenta due pulsanti, per gestire le telefonate (accettazione o rifiuto) e attivare, stante la presenza d’un microfono ad alta sensibilità, il ricorso agli assistenti vocali Assistant e Siri.

L’interno propone un modem per il Bluetooth 5.0, con supporto dual verso una coppia di fonti audio, ed una batteria da 2.000 mAh, alla quale viene attribuita un’autonomia di 20 ore: al momento della ricarica, poi, basta scoprire uno slider laterale per rivelare una porta AUX cui collegare le cuffie cablate e, soprattutto, una microUSB per il rabbocco energetico.

Il fattore sonoro, ovviamente, è stato ben attenzionato da Xiaomi che, nello chassis immune agli schizzi (IPX5) del suo Mi Outdoor Bluetooth Speaker, ha inserito un altoparlante capace di emettere un output da 5 watt (115 dB), coprendo chiaramente tutte le frequenze da 20Hz a 20kHz (sostanzialmente rappresentanti lo spettro percepibile dall’orecchio umano), con quelle alte mantenute cristalline da un sistema che attenua le vibrazioni, e quello basse beneficiate dall’integrazione di un radiatore passivo.

Inserito in listino accanto al sempre trasportabile (per dimensioni e laccetto) Mi Outdoor Bluetooth Speaker Mini (però prezzato a 13 euro), il nuovo Xiaomi Mi Outdoor Bluetooth Speaker può essere acquistato, nella sola nuance nera, presso il sito ufficiale Mi.com, al prezzo di 1.399 rupie, ovvero di pressappoco 18 euro.