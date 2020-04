Mi Kids Watch 4 e 4 Pro: ecco i nuovi smartwatch di Xiaomi per i bambini

Assieme alla prima smartband di Redmi, ad un nuovo paio di auricolari TWS, ad una coppia di smart TV, ed a molto altro, Xiaomi ha colto l’occasione del Mi Fan Festival 2020 per presentare anche una coppia di smartwatch (già in pre-ordine su JD.com, con vendite dal 9 Aprile) per bambini, nelle consuete colorazioni rosa e blu, il cui look è vagamente ispirato a quello degli Apple Watch.

Ben più eleganti e sottili (14 mm di spessore) della maggior parte dei rivali, gli Xiaomi Mi Kids Watch 4 e 4 Pro condividono diverse specifiche tecniche: ambedue i wearable possono contare su un display AMOLED squadrato, da 1.78 pollici, risoluto a 368 x 448 pixel (326 PPI), protetto adeguatamente da un vetro 2.5D Gorilla Glass, seppur solo di 3a generazione. Frontalmente, i due orologi intelligenti montano una selfiecamera, utile anche per le videochiamate o per consentire ai genitori di osservare il pargolo, mentre la seconda fotocamera, puntata verso l’esterno, è adibita al monitoraggio ambientale. I cinturini, invece, sono in morbido TPU.

Xiaomi Mi Kids Watch 4 (899 yuan, pressappoco 115 euro) ha un telaio impermeabile sino a 20 metri di profondità, e si distingue per i 5 megapixel di risoluzione di ambedue le fotocamere: la batteria, da 920 mAh, arriva anche ad 8 giorni di funzionamento (in stand-by), grazie al risparmio energetico curato dall’intelligenza artificiale che interviene anche in aiuto della localizzazione, in modo da consentire un agile tracciamento dei bambini in più di 4.000 location (cinesi) tra aeroporti, stazioni ferroviarie, e centri commerciali.

Capace di supportare i pagamenti via NFC, provvisto della connettività Bluetooth 4.2, lo Xiaomi Mi Kids Watch 4, con a bordo 1 GB di RAM e 4 GB di storage, gestisce le telefonate (via speaker e microfono, con nanoSIM per il 4G VoLTE HD o, a casa, col Wi-Fi n), con tanto di whitelist e blocchi settabili dai genitori (ad es. anche per non deconcentrare i piccoli durante lo studio o a scuola), e supporta l’apprendimento, con vari moduli, tra cui uno interattivo per l’inglese (anche con pronuncia americana), a volte basati su schede visuali.

Il “fratello maggiore” Xiaomi Mi Kids Watch 4 Pro (1.299 yuan, intorno ai 170 euro), provvisto di un processore Snapdragon Wear 2500 con 1 GB di RAM e 8 GB di storage (eMMC), ha una selfiecamera da 5 (f/2.4, grandangolo a 82°) ed una fotocamera ambientale migliorata, da 8 (f/2.2, 84.9°): il posizionamento può contare anche sul GPS (A-GPS, Galileo, Glonass) dual band (L1 + L5).