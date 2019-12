Mi AI Touchscreen Speaker Pro 8: ecco il primo smart display di Xiaomi

Non si può negare che Xiaomi sia decisamente versatile quanto a soluzioni hardware, anche grazie all’apporto fornito dai partner promozionati sulla piattaforma YouPin: a mancare all’assortimento già noto, però, era una precisa categoria di dispositivi, gli smart display, appena coperta con la presentazione, in Cina, dell’inedito Mi AI Touchscreen Speaker Pro 8.

Quest’ultimo, invero già trapelato da qualche giorno, con il design ritratto sulla confezione di vendita apparsa in Rete, somiglia al Google Nest Hub che, però, è animato dal concierge virtuale Assistant, laddove nel device di Xiaomi ad essere presente è il localizzato XiaoAi.

La parte piatta, da tablet, mostra un display da 8 pollici, touch ma con protezione oleofobica in ottica anti-impronte, ben leggibile in qualsiasi condizione di luce ambientale, grazie alla riduzione dei riflessi ottenuta in dote con l’assemblamento full-laminated. Nella cornice alta orizzontale, è presente la webcam per i selfie e le videochiamate (con l’immagine degli interlocutori visualizzabile, a fine Febbraio del prossimo anno, anche tramite le smart tv Mi TV 5 Pro e Mi TV Pro): nascosti alla vista, quindi sul retro, risultano ubicati i pulsanti per la regolazione del volume ed il tasto d’accensione.

La base del Mi AI Touchscreen Speaker Pro 8 assolve anche a un ruolo funzionale, in quanto sede degli altoparlanti, qui rappresentati da un terzetto di subwoofer certificati DTS, ciascuno da 50.8 mm, attenzionati da magneti al neodimio/ferro/boro.

Di default, lo Xiaomi Mi AI Touchscreen Speaker Pro 8 funge da sveglia e visualizza l’orario ma, ovviamente, è abilitato a funzionare anche da cornice digitale: grazie al Bluetooth acquisisce l’audio da computer, tablet, e smartphone e, sfruttando lo standard Bluetooth Mesh Gateway, funge da hub per il controllo (anche via comandi vocali) degli elettrodomestici smart della famiglia Mijia Home (Konke, Yeelight, Viomi, Smartmi, Roborock) e di terze parti (es. Philips).

In virtù di alcune partnership contenutistiche (es. con TikTok, iQIYL, Bilibili, Youku), lo Xiaomi Mi AI Touchscreen Speaker Pro 8 riproduce i contenuti multimediali e, con particolare attenzione verso i pargoli, implementa anche giochi, filastrocche, e audiolibri per l’utenza più green.

Per acquistare lo Xiaomi Mi AI Touchscreen Speaker Pro 8 occorrerà attendere un paio di giorni, il 18 Dicembre, quando lo smart display sarà in commercio a circa 76 euro (599 yuan), sebbene – procedendo già ora al preordine – sarà possibile portarselo a casa a molto meno (64 euro, o 499 yuan).