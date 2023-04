Megabook T1: ufficiale l’ultrabook leggero e prestante di Tecno

Attualmente, visto il lavoro ibrido e il gran numero di professionisti in movimento, si ha spesso necessità di un portatile che sia leggero e sottile, quindi facilmente trasportabile: ciò, però, non deve andare a detrimento delle prestazioni, sempre molto necessarie per il lavoro da ufficio, le mansioni creative e la programmazione. Un device del genere, però, in genere costa non poco: un’eccezione in tal senso è rappresentata dal recente Megabook T1 di Tecno, erede del modello S1.

Tecno, brand cinese della galassia Transsion Holdings, dal 2017 di è espanso in sempre più mercati, e in nuovi settori rispetto a quello originario degli smartphone: sono così arrivati i notebook di cui il Megabook T1 è l’ultimo esemplare. Questo portatile ha uno chassis in alluminio color Moonshine Silver / Rome Mint / Galaxy Silver / Monet Viola / Space Gray / Champagne gold / Denim Blue, con una banda posteriore a effetto saracinesca su cui sono stampigliate in lucido le lettere del prodotto Megabook. Lo chassis, oltre che piacevole a vedersi, è anche esile e sottile, con misure da 36 x 23,8 x 1,5 cm per 1,6 kg.

Passando alle specifiche, quest’ultrabook ha un display LCD IPS da 15,6 pollici con risoluzione FullHD a 1920 x 1080 pixel, beneficiato da 350 nits di luminosità e da una copertura al 100% sul color gamut sRGB. La webcam è da 2 megapixel e annovera un otturatore per la privacy. Lato audio vi sono due speaker da 2,5 W col DTS surround atto a garantire una sonorità immersiva e coinvolgente e due microfoni con riduzione AI del rumore ambientale per ottime videoconferenze e video chiamate.

A guidare il notebook Tecno Megabook T1, sotto una tastiera con dimensioni normali e tastierino numerico, è un buon chipset di 11a generazione Intel, il Core i5-1155G7 con scheda grafica integrata Iris Xe. La RAM è da 8, 12, 16 GB mentre lo storage, SSD e quindi a stato solido, è da 512 GB o 1 TB. Ai lati del corpo macchina, che annovera anche uno scanner per le impronte digitali a protezione dei dati e dell’accesso, troviamo diverse porte tra cui una HDMI 1.4, una USB 3.1, due USB 3.0, un jack combo da 3,5 mm, un lettore di schede microSD e due USB Type-C (una solo per la carica e una a funzione piena). Non mancano le connettività senza fili Bluetooth 5.1 e Wi-Fi 5/6.

La batteria del Matebook T1 è un’unità da 70 Wh, che promette sino a 17,5 ore di autonomia, con carica rapida via caricatore GaN da 65 W. Il sistema operativo è Windows 11 Home.