MateBook 14 Non-Touchscreen Edition: ufficiale, questa volta con schermo "classico"

Attiva da qualche tempo anche nel ramo dei notebook, l’azienda cinese Huawei, secondo quanto riportano i media locali, ha presentato un nuovo laptop di cui non è noto se arriverà in Occidente, rappresentato dal MateBook 14 Non-Touchscreen Edition, attualmente in pre-ordine in Cina con le vendite fissate per il prossimo 17 Aprile.

Il nuovo laptop non risulta essere, curiosamente, la versione non-touch del modello visto a inizio 2022, ma somiglia nelle specifiche, appunto al netto del touch (con annesso risparmio sul prezzo), al modello dell’anno precedente. Nello specifico, il MateBook 14 Non-Touchscreen Edition ha un telaio (307,5 ​​mm x 223,8 mm x 15,9 mm, per 1.49 kg) con uno scanner per le impronte digitali celato nel pulsante d’accensione, in modo che l’utente sia autenticato appena avviato il portatile.

Ai lati del suo corpo macchina, il MateBook 14 Non-Touchscreen Edition ha una porta HDMI, un jack da 3.5 mm, due USB 3.2 di 1a generazione, e una USB Type-C (valevole anche come DisplayPort e per la ricarica): a fronteggiare l’area della digitazione (con tastiera full-size retroilluminata e touchpad con multi-tocco) interviene, con un rapporto panoramico a 3:2 e uno screen-to-body del 90%, uno schermo LCD IPS “FullView” da 14 pollici risoluto a 2160 x 1440 pixel, con 300 nits di luminosità, e il 100% di copertura sullo spazio colore sRGB.

Ad animare lo Huawei MateBook 14 Non-Touchscreen Edition interviene il processore quadcore (4.20 GHz in Turbo Boost) i5-1135G7, un chip con 8 threads, realizzato a 10 nanometri di litografia che, essendo dell’11a generazione Intel, porta qui in dote la scheda grafica integrata Intel Iris Xe: a livello mnemonico, l’allestimento – prezzato a 5.399 yuan, circa 78’0 euro – prevede 16 GB per la RAM e 512 GB per lo storage di tipo SSD (PCIe NVMe).

Nello chassis, in favore della sezione elaborativa, Huawei ha trovato spazio anche per un sistema di dissipazione del calore, che impiega due heatpipe in rame e altrettante ventole di tipo Shark Fin: provvisto delle classiche connettività, come il Bluetooth 5.1 e il Wi-Fi ac dual band, attrezzato in modo completo per le videochiamate essendo anche equipaggiato con una webcam da 720P HD in un caps nella parte alta della tastiera, e di quattro microfoni e due altoparlanti, il MateBook 14 Non-Touchscreen Edition ha una batteria da 56 Wh che, valevole per 11 ore di autonomia, viene caricate in 15 minuti dal caricatore allegato da 65W. Lato software, infine, è presente Windows 11, con le consuete feature di Huawei per il rapido pairing con lo smartphone dello stesso produttore (poggiandolo sul touchpad e condividendo schermo e app via Huawei Share).