Huawei presenta i rinnovati MateBook X Pro e Matebook 13/14 in edizione 2021

Prendendo spunto da quanto già fatto a Dicembre, quando furono aggiornati i MateBook D mantenendone inalterato e riconoscibile il più che elegante chassis, Huawei ha annunciato, per ora in Cina, sotto l’egida di Windows 10, le versioni aggiornate al 2021 dei notebook MateBook X Pro, MateBook 13 e MateBook 14.

Il prodotto di punta del terzetto, ovvero il MateBook X Pro 2021, arriva sul mercato con un telaio in alluminio (304 × 217 × 14,6 mm, per 1.33 kg), disponibile nelle colorazioni alternative argento Silver, grigio Deep Space Grey, verde Emerald Green, oro rosa Cherry Pink Gold, e corredato da varie porte, tra cui il jack da 3.5 mm, e le porte USB 3.2 Type-A e USB Type-C.

Alla base della tastiera retroilluminata è presente un touchpad con un’area sensibile ingrandita di 4 volte, sempre comprensivo della funzione Huawei Share per condividere i dati con gli smartphone dell’azienda, e con uno scanner per le impronte digitali nascosto nel pulsante d’accensione: di fronte, campeggia il display LTPS multi-touch, risoluto in 3K (3.000 x 2.000 pixel), in grado di offrire, sul 91% di screen-to-body grazie alle esili cornici, un’area visibile e panoramica (3:2) da 13.9 pollici particolarmente luminosa (450 nits), contrastata (1500: 1), e accurata nei colori (100% sulla scala sRGB), con lo spazio per la webcam, da 1 megapixel (HD a 720p) affiancata da due microfoni, ricavato in un tasto funzione della keyboard.

Lasciata l’emissione sonora all’azione di 4 speaker adibiti a gestire le alte e basse frequenze, il MateBook X Pro 2021 punta sulle schede grafiche integrate Intel Xe, in appoggio ai processori quadcore a 8 thread, della 11a generazione Intel, i5-1135G7 (da 2,4 a 4,2 GHz in Boost) o Core i7-1165G7 (da 2,8 a 4,7 GHz), mentre – per le memorie – sono previsti tagli da 16/32 GB in quota RAM (LPDDR4x-4266), e da 512 GB / 1 TB per quanto concerne lo storage SSD (NVMe con interfaccia PCIe): in ragione di tali scelte, saranno disponibili gli allestimenti con i5-1135G7 e 16+512 GB (8.999 yuan, 1.144 euro), con i7-1165G7 e 16+512 GB (9.999 yuan, 1.271 euro), e con i7-1165G7 e 16 GB + 1 TB (11.999 yuan, 1.532 euro). Completano la scheda tecnica del rinnovato MateBook X Pro 2021 di Huawei (in vendita dal 20 Gennaio) sia la batteria, da 56 Wh, caricabile rapidamente a 65 W (4 ore recuperate in mezzora), che le connettività senza fili, Bluetooth 5.1 e Wi-Fi 6.

Passando ai pur rinnovati MateBook 13 e Huawei MateBook 14 2021 (anche in questo caso già in pre-ordine, ma in vendita dal 20 Gennaio), questi ultimi adottano display da 3:2 con protezione della vista accomunati dalla risoluzione 2K a 2.160 x 1.440 pixel, ma ovviamente divergenti nel polliciaggio, rispettivamente da 13 (88% di screen-to-body) e 14” (90% di screen-to-body): sotto il “cofano”, con i bollenti spiriti tenuti a freno dalle ventole Shark Fin, operano sempre processori Intel di 11a generazione, con la dicotomia tra i già menzionati Intel Core i5-1135G7 e i7-1165G7 con la differenza che, per i modelli in questione, oltre alla versione con la sola grafica integrata Intel Xe, è possibile anche l’opzione per una GPU dedicata, in veste di GeForce MX450 di Nvidia.

Sempre con la funzione Huawei Share, il Bluetooth 5.1, ed il Wi-Fi 6 (con protocollo securtivo WPA3), il MateBook 13 2021 sarà prezzato a 5.499 yuan (701 euro) per la variante i5-1135G7 con 16 GB + 512 GB e grafica Iris Xe, a 6.499 yuan (809 euro) per quella i7-1165G7 con 16 GB + 512 GB, a 6.999 yuan (890 euro) per quella i7-1165G7 con 16 GB + 512 GB e GPU Nvidia MX450 mentre, virando sul modello col monitor più grande, si spenderanno 5.899 yuan (752 euro) per il modello i5-1135G7 con 16 GB + 512 GB e Iris Xe, 6.399 yuan (816 euro) per quello i5-1135G7 con 16 GB + 512 GB e Nvidia MX450 e, infine, 7.399 yuan (941 euro) per quello i7-1165G7 con 16 GB + 512 GB e Nvidia MX450.