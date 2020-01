MateBook 13 Ryzen Edition: ufficiale da Huawei l’upgrade con 16 GB di RAM

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - Non si può certo dire che Huawei si sia svenata in dettagli, o che abbia dato molto visibilità al varo di questo "nuovo" portatile: sarà per la sua natura di upgrade, o forse per il fatto che in Occidente i MateBook sono poco diffusi ma - a mio avviso - ciò è un vero peccato, visto che si tratta di un ultrabook compatto di livello premium, potenzialmente un crack in termini di vendite, che gli attuali 16 GB di RAM attualizzato davvero bene.