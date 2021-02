Mascherina MaskFone e occhiali Audio Fauna: l’audio erogato in modalità alternativa

L’attuale, perdurante, emergenza sanitaria da coronavirus induce a comportamenti cautelativi, tra cui quello di indossare, nelle attività all’esterno, delle mascherine a propria e altrui tutela: in conseguenza di ciò, le aziende hi-tech si sono ingegnate per erogare il suono degli auricolari in modalità sempre più creative, come visto con la mascherina smart di Binatone, o gli occhiali audio di Fauna.

Seconda mascherina smart del genere, dopo quella, provvista di LED, sfornata al CES 2021 da Razer, la MaskFone della honkonghiana Binatone Electronics presenta un tessuto esterno lavabile, e filtri intercambiabili N95/FFP2 e PM2.5 (3 dei quali già inclusi nella confezione d’acquisto). L’elemento clou del prodotto è costituito dalla presenza di due auricolari wireless, impermeabili IPX5 contro sudore e schizzi d’acqua, dotati di un’autonomia di 12 ore.

Questi ultimi forniscono un microfono (con voce amplificabile via app Hubble Connect), impiegabile per gestire le telefonate in vivavoce, senza bisogno di abbassare la mascherina (come purtroppo spesso si vede fare), e risultano controllabili tramite 3 tasti visibili sul lato destro inferiore della mascherina (2 per il volume, 1 multifunzione con attivazione “One-Touch” per il concierge virtuale Google Assistant).

Contrariamente a quanto sembra, è possibile sfilare gli auricolari, collegati tra loro da un cavo in elastico neoprene, tramite una clip posta sul basso, in modo da non coinvolgerli nel processo di lavaggio: tuttavia, il telecomandino, abitualmente presente nel cavo, in fase di “configurazione”, va fatto aderire con precisione, e in modo non facile, ai tasti disegnati sul tessuto. Attualmente, è possibile comprare (con spedizioni schedulate per metà Marzo) la mascherine Binatone MaskFone su Amazon e sullo store ufficiale, a 49.99 dollari (circa 42 euro), nelle misure medio-piccolo e medio-grande: aggiungendo al carrello 5 filtri di ricambio di tipo N95/FFP2, o 30 altri filtri PM2.5, la spesa sale di 19.99 dollari.

Dall’austriaca Fauna Audio GmbH arrivano, invece, gli impermeabili (IP52) e leggeri (50 grammi) occhiali Audio Fauna: quest’ultimi, simili a un paio di occhiali normali, sono presenti in 4 tipi di design, sostanzialmente differenziati dalla presenza di lenti protettive contro la luce blu (le DuraVision BlueProtect di Zeiss) o i raggi del sole (le Carl Zeiss Vision contro i raggi UVA e UVB).

Ogni stanghetta contiene una microbatteria da 100 mAh, caricabile (via contatti magnetici visibili sulle cerniere, quando ripiegati nella custodia, dotata di una batteria da 1.300 mAh, per altri 5 cicli di ricarica, effettuata in due ore), superficie esterne sensibili al tocco, altoparlanti elettrodinamici e micro-speaker MEMS. Sul lato destro vi sono due microfoni, con cancellazione dell’eco e beamforming. Dotati di un’autonomia di 5 ore di funzionamento, o di 20 ore di stand-by, gli occhiali audio Fauna, rivali dei Bose Frames, si connettono alla sorgente sonora via Bluetooth 5.0: sono già acquistabili, sullo store ufficiale, al prezzo di 249 euro.