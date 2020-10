Marshall Major IV: sempre comode, ma più autonome e senza Assistant

Marshall Amplification, brand inglese noto per i suoi amplificatori per bassi e chitarre elettriche, da qualche tempo attivo anche nella realizzazione di speaker smart, ha presentato un nuovo e migliorato paio di cuffie wireless, Marshall Major IV, eredi delle Marshall Major III Voice, rispetto alle quali presentano significative differenze sotto scocca.

Secondo il costruttore, le nuove e leggere (165 grammi) cuffie Marshall Major IV, somiglianti esteticamente al modello precedente, risultano essere più comode, grazie ai migliorati cuscinetti imbottiti, conservano la cancellazione passiva del rumore, affidata a padiglioni ora squadrati, e incrementano la praticità, grazie a nuovi meccanismi di chiusura, che – nel piegarle – le rendono più compatte e, in più, permettono di tenere meglio i padiglioni al riparo da eventuali urti.

Inclusive di driver da 40 mm, con risposta in frequenza da 20 Hz a 20 kHz, sensibilità a 99 decibel, e impedenza a 32 Ω, le cuffie Marshall Major IV vantano un notevole incremento nell’autonomia, portata dalle precedenti 60 alle attuali 80 ore: in caso di necessità, è possibile ricorrere alla ricarica rapida (15 ore dopo 15 minuti di collegamento) via microUSB Type-C o, se non si ha fretta, si può utilizzare l’attualmente implementata ricarica senza fili, secondo lo standard wireless Qi (su una base però non presente in confezione).

Se ancora non fosse sufficiente, nelle nuove cuffie Marshall Major IV, vi è la possibilità di proseguire l’utilizzo anche a carica azzerata, facendo ricorso al jack da 3.5 mm che, però, può servire anche per collegare due cuffie assieme e condividere l’ascolto della musica, mirrorata tramite il Bluetooth 5.0.

Il controllo delle nuove cuffie wireless Marshall Major IV avviene, in assenza di Assistant, mediante il joystick a 5 vie che ricorda, in piccolo, le manopole del brand: grazie allo stesso, è possibile gestire le telefonate (accettare, rifiutare, concludere), la musica (avviare, mettere in pausa, andare avanti o indietro tra le tracce), regolare il volume, accendere o spegnere le cuffie. In pre-ordine da oggi, le cuffie Marshall Major IV saranno effettivamente disponibili dal prossimo 14 Ottobre, al prezzo di 150 euro.