Marshall Major III Voice: in arrivo le nuove cuffie premium, con Assistant e super autonomia

Nella sua più che cinquantennale storia a favore delle tecnologie audio (es. con amplificatori professionali), la britannica Marshall non si è certo tirata indietro rispetto al tema dei miglioramenti e, infatti, nei giorni scorsi, rimettendo mano al prestigioso modello dello scorso anno, ha ufficializzato – dal quartier generale di Milton Keynes – il nuovo paio di cuffie smart Major III Voice.

Le Marshall Major III Voice si presentano con un comodo quanto flessibile archetto in gomma, che può essere flesso per stare in mano, con i padiglioni che possono essere ripiegati verso l’interno, per una più facile trasportabilità. Versate verso una sonorità di tipo premium, integrano driver da 40 mm capaci di coprire le frequenze da 20Hz a 20kHz, con un’impedenza di 32 Ohm, ed un jack da 3.5 mm nell’eventualità che le si voglia usare cablate.

Di fondo, però, le cuffie Marshall Major III Voice si basano sul sistema true wireless del Bluetooth, con codec aptX supportato, ed offrono la consueta manopola multi-funzione, intervenendo sulla quale è anche possibile gestire le telefonate, accettandole, terminandole, o rifiutandole. Sempre tramite la medesima, però, da questo modello, si può chiamare in causa il concierge virtuale Assistant, al quale richiedere di regolare il volume, di far partire o stoppare una data canzone, etc.

Tra i vari aspetti migliorati, nelle nuove Marshall Major III Voice figura il capitolo dell’autonomia, già notevole con le 30 ore del vecchio modello: ora, però, il costruttore inglese si è superato, mettendo in campo una capacità di funzionamento senza eguali nel settore, pari a 60 ore complessive. Tuttavia, il tutto al netto della tecnologia di cancellazione del rumore, assente.

Concepite nella sola livrea nera (il precedente modello, prezzato a 20 euro in meno, disponeva anche del marrone e del bianco), le cuffie true wireless Marshall Major III Voice saranno commercializzate, a partire dal 16 Ottobre, ad un prezzo di 169 euro.