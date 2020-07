MagniFi 2: in commercio la nuova soundbar smart di Polk Audio

Polk Audio, brand statunitense noto per i suoi prodotti audio dedicati all’automotive ed alla casa, dopo il modello Sigma 3 dello scorso Maggio, torna ad occuparsi di soundbar smart con il MagniFi 2, simile nel design al precedente Signa S2, ma con il beneficio di un coinvolgente audio immersivo.

Esteticamente, la soundbar MagniFi 2 (499 euro) assume la classica forma di un parallelepipedo allungato (109.2 x 96 x 53 mm) al cui interno sono celati 6 driver suddivisi tra 4 midrange dimensionati a 25 x 76 mm e un paio di tweeter da 19 mm: per le frequenze basse, è chiamato in causa un subwoofer esterno connesso in wireless, inclusivo di un driver da 203 mm.

Il risultato di tale “schieramento” permette alla soundbar MagniFi 2 di Polk Audio di erogare un output sonoro da 200 W di potenza, di base beneficiato dal DTS e dal Dolby Digital: il soundstage, cioè l’orizzonte audio, viene esteso mediante la tecnologia SDA, Stereo Dimensional Array, mentre una sensazione di tridimensionalità, pur in assenza degli standard Dolby Atmos e DTS:X, viene ottenuta artificialmente dalla tecnologia 3D Audio Mode che, simulando dei canali virtuali, restituisce la sensazione di un suono propagato anche in verticale.

Sempre in ambito hardware, la soundbar MagniFi 2 di Polk Audio gestisce le connettività Bluetooth e Wi-Fi, e annovera diverse porte, tra cui una audio digitale, per connettersi a una fonte audio o a una vecchia TV, e 4 HDMI, tra cui tre 2.0 per il supporto verso contenuti 4K HDR ed una con canale audio di ritorno. In quanto integrativa di Chromecast, consente il mirroring da smartphone da vari servizi di streaming (es. Tidal, Spotify, Apple Music, ed Amazon Music HD) mentre, per avvalersi dei comandi vocali verso Assistant, è necessario avvalersi di uno speaker apposito. Il controllo, invece, può avvenire anche mediante i telecomandi delle TV Samsung, Sony, TCL, Vizio, LG, dotate di CEC (Consumer Electronics Control).

A livello smart, la soundbar MagniFi 2 permette all’utente di fare ricorso a diversi preset, tra cui quello adatto allo sport, quelli indicati per la musica o i film, e quello per la notte, che evita di disturbare i vicini, calando l’impatto dei bassi ed esaltando le frequenze della voce, per conservare sempre ben percepibili i dialoghi. Sempre col fine di rendere la voce più nitida, nello specifico adattandola ai gusti ed alle capacità uditive personali, è presente la funzione “Voice Adjust Technology”.