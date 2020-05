Sigma 3: da Polk Audio la soundbar con Assistant e Chromecast

In un periodo in cui, tecnologicamente, vanno per la maggiore gli smartphone e le smart TV, anche le soundbar smart incominciano ad avere un notevole consenso tra i produttori, in quanto dispositivi per l’intrattenimento molto ambiti nell’attuale e prolungata fase di quarantena da coronavirus. In tale categoria, nelle scorse ore, il produttore americano Polk Audio ha inserito un nuovo modello della serie Sigma, formato dall’inedita Sigma 3, concepita per coloro che vogliono adeguare l’impianto home theatre casalingo.

Sigma 3 integra all’interno 4 driver ottimizzati abbinati a un subwoofer wireless, in modo da poter supportare lo standard Dolby Digital a 5.1 canali: sempre con lo scopo di offrire un contributo a un’appagante esperienza sonora, la tecnologia proprietaria Voice Adjust permette all’utente di intervenire sui canali della voce, magari mentre si ascolta un evento in telecronaca o si guarda un film, in modo da poter seguire bene i dialoghi o il parlato in generale.

Attrezzato con il canale audio di ritorno, ARC, sull’HDMI, Sigma 3 permette il passthrough di segnali in HD, 4K e 8K senza la perdita di qualità per quel che riguarda il sonoro: l’integrazione di Chromecast for Audio, invece, consente il mirroring di contenuti sonori da smartphone e tablet, dalle applicazioni compatibili (es. Tidal, Amazon Music HD, Play Music di Google, Spotify) anche tenendo la TV spenta.

Per controllare la soundbar Sigma 3 di Polk Audio è possibile usare i comandi vocali impartiti a Google Assistant, in modo da chiederle, a mani libere, di trovare e mandare in riproduzione un dato brano ma, in più, è possibile regolarne il volume adoperando i telecomandi delle TV compatibili di Sony, VIZIO, LG, e TCL, se dotate di HDMI-CEC.

Per acquistare, tra non molto, la soundbar smart Sigma 3, occorrerà fare riferimento allo store del sito ufficiale del brand, polkaudio.com, ove l’imminente nuovo prodotto sarà listato ad un prezzo di 249 dollari.