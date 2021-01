MagicBook 14 e 15: ufficiali in edizione 2021 con processori Intel di 11a gen

Nel corso dell’evento che ha portato alla presentazione del top gamma Honor V40 5G, l’omonimo brand cinese ha ufficializzato la versione 2021 (in arrivo dal 27 Gennaio) dei portatili MagicBook 14 e MagicBook 15, animati da Window 10 Home, con un incremento prestazionale del 49% rispetto alle precedenti versioni.

Sempre curati nella realizzazione metallica, con uno chassis disponibile nella colorazione Glacial Silver, i MagicBook 14 e 15 2021 montano display LCD IPS, rispettivamente da 14 e 15.6 pollici, risoluti in FullHD, particolarmente adatti per l’affiancamento delle finestre (16:9), anche in ragione dell’implementazione della funzione Multi-Screen Collaboration (che permette di visualizzare lo schermo dello smartphone compatibile). Ben luminosi (300 nits di picco), e rappresentativi dei colori (100% sulla scala sRGB), i pannelli in questione risultano anche rispettosi della vista (contro la luce blu, secondo la certificazione TÜV Rheinland, e in virtù dell’anti-sfarfallio DC Dimming).

A causa della cornici risicate, la webcam è stata nascosta, con un meccanismo pop-up, nella tastiera, a grandezza naturale ma sprovvista di tastierino numerico, inclusiva dello scanner per le impronte digitali. Le dimensioni compatte del MagicBook 14 o 15 2021 non hanno inficiato la presenza di diverse porte, tra cui il jack da 3.5 mm, una HDMI, due USB 2.0, ed una USB 3.2 Type-C.

Connessi alle periferiche anche grazie al Bluetooth 5.0, e ad internet mediante il Wi-Fi 6, i portatili MagicBook 14 e 15 del 2021 sono “carrozzati” con un processore Intel di 11a generazione, in veste del quadcore a 8 thread i5-1135G7 (da 2.4 a 4.2 GHz) o i7-1165G7 (da 2.8 a 4.7 GHz), con GPU integrata Intel Xe, alla quale in alcune configurazioni si può abbinare anche la GPU dedicata GeForce MX450 di Nvidia. La RAM (DDR4) e lo storage SSD (PCIe NVMe), in ogni allestimento, ammontano rispettivamente a 16 e 512 GB.

In conseguenza di tali scelte, l’utente potrà orientarsi tra una variante base, con i5 e 16+512 GB (normalmente a 4.899 yuan o 621 euro, ma in prezzo lancio a 4.699 yuan o 595 euro), una intermedia, con i5, GPU dedicata Nvidia, e 16+512 (5.499 yuan o 697 euro), e una top, con i7, GPU Nvidia, e 16+512 GB (6.399 yuan o 811 euro). Per la batteria, risulta in dotazione un’unità da 42 Wh (autonomia di 7.6 ore) nel laptop da 15.6 pollici, e da 56 Wh (10.2 ore) nel più piccolo 14 pollici, con ambedue i modelli che beneficiano di 65 W per la ricarica rapida.