MagicBook 15: da Honor il nuovo ultrabook con Intel di 10a generazione

Proseguendo il round di annunci informatici, lo spin-off di Huawei – Honor – dopo il MagicBook dello scorso mese, con diagonali da 14 e 15 pollici, animato da soluzioni AMD per processore e GPU – ha presentato anche un’ulteriore variante, che riabbraccia i processori Intel, adottandoli nelle loro decima generazione, grazie al nuovo MagicBook 15.

Già in vendita su Vmall, quest’ultimo è un ultrabook (475 x 283 x 72 mm, per 1.53 kg) campeggiato da un display da 15.6 pollici, con risoluzione FullHD (141 PPI) estesa sull’87% della superficie frontale, ottimo contrasto (800:1), luminosità (250 nits) nella media, e rispetto della salute visiva (certificazione u di serie). Naturalmente, non manca una webcam HD (720p) per le videoconferenze o le chiamate video, con una risoluzione pari a 1 megapixel.

Ai lati dell’area occupata dalla tastiera, full size e con keycaps a isola, campeggiano diverse porte, tra cui il jack da 3.5 mm, tre USB (di cui una 3.0 ed una Type-C), ed una HDMI: all’interno, invece, i processori Intel di 10° generazione, sempre e comunque affiancati da una GPU dedicata (Nvidia GeForce MX250 con 2 GB di memoria GDDR5 riservata), permettono di dar vita, tenendo anche conto della RAM (DDR4) e dello storage (SSD PCIe), a 4 configurazioni.

Quelle base prevedono il processore quadcore (da 1.6 a 4.2 in TurboBoost) Intel Core i5-1021U in tandem con 8 GB di RAM e 256 GB di storage (630 euro circa, o 4.899 yuan), o con 8 GB di RAM e 512 di archiviazione (pressappoco 669 euro, o 5.199 yuan). Di livello intermedio, invece, è l’allestimento con le stesse specifiche, ma con 16 GB di RAM (707 euro, o 5.499 yuan). Sul piano top, invece, è collocato il setting senza compromessi, col processore Intel Core i7-1021U che scende in campo con 16 GB di RAM e 512 GB di storage (759 euro, o 5.899 yuan).

Completano il quadro tecnico del nuovo MagicBook 15 di Honor, con processori Intel di 10° generazione, le connettività Wi-Fi ac dual band, il modulo NFC per l’agile sharing di dati (Magic Link 2.0) con lo smartphone (purché della stessa marca, o di Huawei), ed il Bluetooth 5.0: la batteria, da 42 Wh, gode della ricarica rapida (a 65 W) via Type-C, in virtù della quale arriva da scarica al 70% in 60 minuti. In ambito software, infine, la scelta è ricaduta sul sistema operativo Windows 10 Home.