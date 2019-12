Magic Ben Mag1: ufficiale il nuovo mini-notebook con Windows 10 (e supporto a Linux)

Forse per una questione di praticità nell’uso, i mini-portatili sono sempre più diffusi, basti pensare all’One Netbook One Mix 2S o al GPD Pocket 2 Max: ai modelli in questione si è da poco aggiunto anche il lillipuziano Mag1, proposto dalla cinese Magic Ben come uno dei notebook più piccoli al mondo, tanto da poter stare comodamente sul calmo di una mano.

Il nuovo Magic Bean Mag1 ha un telaio metallico con bordi rifiniti e arrotondati, ed un touchpad di dimensioni 2 x 1 con supporto alle gesture di Windows 10, che permette di usare le dita per zoomare, ingrandire o rimpicciolire le finestre, scorrere i testi tramite trascinamento delle dita, etc. La tastiera, QWERTY, con keycaps neri sormontati da lettere bianche, porta a qualche compromesso di sorta: il tasto TAB si trova sopra il 2 e non a fianco della Q, il Caps lock accanto alla A è piccolo e può esser premuto per errore, mentre i tasti relativi ad apostrofi e due punti si trovano accanto alla barra spaziatrice. In compenso, come evidente dall’apposita icona, si tratta di una tastiera retroilluminata con, in alto, a destra del tasto di accensione, uno scanner per le impronte digitali.

Dirimpetto fa bella mostra di sé, privo di una cerniera da 360° ma discretamente inclinabile di spalle, un display IPS da 8.9 pollici, con risoluzione 2560 x 1600 pixel estesa su un aspetto panoramico a 16:10, supporto al multi-tocco (10 dita simultanee), ed ottima densità d’immagine (336 PPI): ciò nonostante, quasi sempre sarà sconsigliabile ricorrere allo split view, optando per finestre estese a schermo interno.

Pesante appena 700 grammi, il Mag1 di Magic Ben ha dimensioni (20,7 x 14,6 x 1,8 cm) sensibilmente inferiori a quelle di un foglietto A5 ma, ciò nonostante, non si fa mancare una bella dotazione di porte: a destra ci sono due USB, di cui una 3.0 Type-A ed una Type-C utile per la ricarica via powerbank, oltre a un lettore di microSD mentre, a sinistra, si trova il combo jack da 3.5 mm, una mini HDMI e, optando per il modello con anche il 4G opzionale, lo slot per la SIM. L’emissione audio proviene da destra, da uno speaker mono ma, sempre restando nell’ambito multimediale, manca una webcam.

L’interno del Magic Bean Mag1, smaltendo il calore tramite una piccola ventola, si avvale di un processore dual core m3-8100Y della generazione Amber Lake, con 1.10 GHz di clock portati a 3.40 in TurboBoost, e supporto alla scheda grafica integrata Intel UHD 615: le scelte di RAM (LPDDR3) e storage (SSD, espandibile via slot m.2) prevedono le combinazioni da 8+256 (610 dollari) e 16+512 GB (774 dollari), sia con che senza 4G (rispettivamente a 689 e 840 dollari).

La batteria del Mag1 di Magic Ben, ammontante a 33.1 Wh, si ricarica in 3/5 ore e, a carica completa partendo da 0, eroga 4 o 6 ore di autonomia con uso medio-reale, o 5.5 ore di playing video FullHD su YouTube settando la luminosità del display al 50%: in quando destinato ad un uso telematico, non manca la connessione Wi-Fi ac, dual band, mentre il Bluetooth 4 agevola nello scambio dati e nella connessione di tastiere e mouse senza fili. Attualmente, il mini-laptop in questione può essere acquistato su Gearbest, GeekBuying, ed altri importatori asiatici.