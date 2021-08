MAG Infinte S3: da MSI il nuovo gaming PC con Intel Rocket Lake ed RTX 3070

A breve distanza dal varo del computer compatto Cubi N JSL, il brand taiwanese MSI ha ufficializzato un nuovo PC, questa volta in forma di tower, col nome MAG Infinte S3 animato da Windows 10, Home o Pro, con compatibilità assicurata verso Windows 11.

Il nuovo PC MAG Infinte S3, il cui prezzo varierà a seconda dell’allestimento, si avvale di uno chassis (173,8 x 446,97 x 407,17 mm) che, frontalmente, presenta un’ampia feritoia per l’aerazione, parte di un sistema di dissipazione ad aria, e l’illuminazione a LED RGB gestibile tramite il software Mystic Light MSI, impiegabile anche per allinearne gli effetti ad altri accessori. Di lato è presente, a sinistra, una parete in vetro temperato che lascia vedere completamente l’interno in funzione.

Le porte, disposte sia davanti che dietro, evidenziano una notevole presenza di USB, ben otto (dietro un paio di USB 3.2 Type-A e un poker di USB 2.0 sempre Type-A, davanti due USB 3.2 di cui una Type-C), senza trascurare tre jack da 3.5 mm, tre uscite video (VGA, HDMI, Display Port), una RJ45 per il Gigabit Ethernet, e persino una PS/2 per i vecchi mouse o tastiere.

Corredato di modem AX210 per le connettività senza fili Bluetooth 5.2 e Wi-Fi ax/6E, il MAG Infinte S3 di MSI sfrutta il chipset Intel H510 per implementare il processore Intel di 11a generazione, famiglia Rocket Lake, Intel i7-11700, un octacore (da 2.5 a 4.9 GHz in Turbo Boost) a 16 threads da 65 W di TDP, abbinato alla scheda grafica GeForce RTX 3070, presumibilmente nell’iterazione Ventus 2X, implementata con la tecnologia Nvidia DLSS 2.0.

All’insegna di un set energizzato a dovere con un alimentatore 80 Plus Bronze da 500 watt, l’array elaborativo del MAG Infinte S3 di MSI si completa con due slot in cui montare RAM DDR4-3200 sino a un massimo di 64 GB (via due manchi da 32 GB, quindi), con un ampio margine di manovra anche per lo storage, che può contare su un SSD M.2 2280 (interfacciato PCIe 3.0 x4 o SATA 3.0), ampliabile con due slot da 2.5 e uno da 3.5 pollici.