Louis Vuitton Tambour Horizon: lo smartwatch modaiolo migliorato nel display e nell’autonomia, con Snapdragon 3100

La francese Louis Vuitton, maison specializzata in moda ed accessori di lusso, approfittando del trend della tecnologia di lusso, calcata da Apple con gli iPhone XS Max da 1.689 euro (per 512 GB) e dagli esclusivi smartphone-gioiello Vertu, ha rinnovato il suo smartwatch dedicato a chi cerca un orologio intelligente per le occasioni eleganti, varando il nuovo Tambour Horizon.

Il rinnovato Louis Vuitton Tambour Horizon presenta un design che ricorda, secondo l’azienda, quello degli orologi da muro e, nell’edizione di quest’anno, presenta anche una variante in ceramica bianca. Il display, naturalmente a sfioramento, viene presentato come migliorato in quanto dotato di una maggiore risoluzione, e l’autonomia beneficia di un recente processore concepito espressamente per i dispositivi wearable.

Nel dettaglio, si tratta di quello recente (Settembre 2018) Snapdragon 3100 (visto anche sul più economico – 280 euro – Fossil Sport) realizzato da Qualcomm in tandem con Google, ed incentrato su una accresciuta efficienza operativa.

In conseguenza di ciò, il nuovo Louis Vuitton Tambour Horizon viene accreditato di un giorno di uso con tutte le funzionalità smart abilitate, tra le quali spicca – in ottica salutistica – l’Ambient Mode, che eroga un feedback sulla frequenza cardiaca, e conteggia il numero di passi fatti, visualizzandone i dati anche quando in risparmio energetico. Accontentandosi delle mere feature da orologio tradizionale, ovvero della visualizzazione dell’ora, tramite lancette e quadrante digitali, si arriva – invece – a 5 giorni di autonomia.

Animato da WearOS, il corrispettivo per dispositivi indossabili di Android, il nuovo Louis Vuitton Tambour Horizon dovrebbe costare (forse oltre 3.000 dollari) più dei 2.490 dollari richiesti per il primo modello, apprezzato come Highly Commended al Wareable Tech Awards 2017, benché l’azienda non abbia fornito conferme in tal senso, né ancora indicazioni sulle tempistiche ed i mercati di distribuzione del suo nuovo smartwatch elegante. Di sicuro, è probabile che, alla sua uscita, il rivale Montblanc Summit 2, prezzato a circa 1.000 dollari, sembrerà un gadget economico.