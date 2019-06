Louis Vuitton Horizon Monogram: quando gli auricolari true wireless sposano la moda

Louis Vuitton non ha certo bisogno di presentazioni, quanto meno per tra gli amanti della moda. Tuttavia, da qualche tempo, il noto brand francese del fashion style si è cimentato anche con la tecnologia, rendendola molto esclusiva, come dimostrato dallo smartwatch Tambour Horizon, e dal recentissimo varo di una borsa resa smart dalla presenza di un display flessibile di Royole (gli stessi del primo smartphone pieghevole): ai prodotti in questione è aggiunto anche un paio di esclusivissimi (visto il prezzo di 950 euro) auricolari wireless, gli Horizon Monogram, basati sull’hardware della newyorkese Master & Dynamic, una vera autorità nel ramo del sound premium.

I Louis Vuitton Horizon Monogram, caratterizzati da una singolare forma che ben isola dai rumori esterni, ma che nel contempo ospita anche il monogramma (dorato e smaltato) della maison francese, sono redatti nelle vivaci colorazioni bianco, nero, rosso, e dual tinta giallo-blu. All’interno di ciascuna unità, impermeabile (IPX4), del peso di 9 grammi (molto più delle pur lussuose Apple AirPods), operano dei driver da 10 mm, concepiti in berillio, sì da assicurare un suono pulito, profondo e cristallino.

Grazie ai sensori di prossimità, gli auricolari Horizon Mongram capiscono quando solo tolti dalla cavità auricolare, mettendo in stand-by la musica e, in tal modo, contribuiscono alle 3.5 ore di autonomia assicurate dalla batteria, provvista di carica veloce (100% in un’ora e mezza, 50% in appena quaranta minuti).

Volendo, è possibile arrivare alle 10 ore totali di autonomia, grazie alle due ricariche ulteriori assicurate dall’apposita custodia, cilindrica, realizzata in acciaio inox con marchio inciso e coperchio in vetro zaffiro decorato in alto con i fiori “Monogram”.

A livello di feature, gli auricolari modaioli Louis Vuitton Horizon Monogram si connettono con gli smartphone Android/iOS (ma anche ai lettori mp3 di nuova generazione, come il neo arrivato iPod Touch 2019) via Bluetooth, e ne assicurano il controllo grazie ai comandi vocali, impartiti ad Assistant o Siri e recepiti dal microfono omnidirezionale in dotazione. Non mancano, tuttavia, anche alcuni pulsanti fisici, deputati alla gestione del volume (giù, suù), ed all’accettazione o chiusura delle chiamate da smartphone.