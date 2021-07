Logitech G335: ufficiali le nuove cuffie cablate da gaming certificate Discord

Dopo Razer, con le sue Barraduda X, è toccato all’elvetica Logitech presentare un proprio paio di cuffie da gaming, le cablate Logitech G335, realizzate in diverse colorazioni e con varie opzioni di personalizzazione cromatica.

Di base, le cuffie Logitech G335 rievocano le forme del modello wireless G733 messo in campo praticamente un anno fa, nel 2020, rispetto al quale però vantano un profilo più sottile, tanto da poterne ridurre il peso (tra i più bassi sul mercato per categoria) ad appena 240 grammi: a contribuire a una confortevole calzata concorrono anche la fascia per la testa in tessuto, posta sotto l’archetto elastico estensibile, ed i padiglioni in memory foam, rivestiti da una trama di tessuto traspirante.

Sul piano tecnico, le due unità di emissione, capaci di supportare il surround virtuale a 7.1 di Windows Sonic e il Dolby, ospitano driver al neodimio da 40 mm, predisposti per garantire la nitidezza al suono in arrivo grazie alla risposta in frequenza da 20 Hz a 20 kHz: a quello in uscita bada il microfono a cardioide, certificato Discord per chat in-game o telefonate cristalline e scevre da disturbi, che può essere facilmente silenziabile ruotandolo verso l’alto (funzione “flip-to-mute“).

In tema di gestione, le cuffie Logitech G335 si avvalgono di controlli integrati e, sul padiglione di sinistra, da cui si dipana il microfono, leggermente spostata sul retro, una rotellina per la gestione del volume: la connessione con la sorgente audio è cablata, in modo da avere zero problemi quanto ad autonomia e latenza, tramite un cavo con ingresso da 3.5 mm, che ne assicura il funzionamento, praticamente “plug-and-play“, con smartphone provvisti di mini-jack, consolle Nintendo Switch, PlayStation (es. la recente 5), Xbox.

Attualmente in pre-ordine su Amazon, e dotate di una landing page sul sito ufficiale del brand, le cuffie Logitech G335 saranno disponibili dal 16 Luglio nelle colorazioni bianco (con padiglioni blu), nero, o verde menta: volendo, è possibile sostituire le fasce per la testa, comunque reversibili e lavabili, ed i copri-microfono, avvalendosi dei ricambi ufficiali (9.99 euro cadauno).