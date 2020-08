Logitech G733: ecco le nuove cuffie wireless da gaming della Color Collection

Col fine di celebrare “il lato divertente del gioco” ma anche “l’espressione di sé“, il brand elvetico Logitech ha presentato una “Color Collection” di accessori dedicati al gaming, tra cui le nuove cuffie senza fili Logitech G733, caratterizzate da un design modernista e da 4 vivaci colorazioni (lillà, nero, bianco, blu).

Le cuffie Logitech G733, imparentate col modello premium G PRO X Wireless LIGHTSPEED, risultano essere comode, grazie al peso di appena 278 grammi, ed ai cuscinetti con doppio strato in memory foam sui padiglioni: l’archetto di sospensione esibisce una fascia per la testa che, sempre finalizzata al comfort della calzata, può essere sostituita con fasce alternative (da 9.99 euro cadauna) redatte nelle nuance Black Glitch, Orange Vector, Lime Glitch, Mint Glitch, e Purple Glitch (come nei cappucci copri cuscinetto del microfono, sempre venduti a parte a 9.99 ciascuno).

Dal punto di vista tecnico, le nuove cuffie G733 utilizzano un dongle USB Lightspeed da 2,4 GHz per connettersi anche a 20 metri ed a bassa latenza con la fonte dei gameplay (magari un PC o una PS4): la presenza di una porta USB Type-C permette di caricarne la batteria, che una volta rabboccata a dovere, promette 29 ore continuative di gioco.

Ovviamente, trattandosi di cuffie da gaming, alcuni aspetti caratteristici della categoria non mancano. Grazie al software G Hub è possibile regolare alla perfezione le impostazioni del microfono, mentre – sempre in ambito audio – sarà possibile beneficiare del surround virtuale garantito dal DTS Headphone:X 2.0. Dal medesimo software gratuito, passa – inoltre – la configurazione delle animazioni, stilate lungo un arco di 16.8 milioni di colori, palesate dalle due zone adibite all’illuminazione, messa in campo dagli immancabili e caratteristici LED RGB.

Certificato come disponibili dal prossimo 7 Settembre, nel frattempo le cuffie da gaming, wireless, Logitech G733 sono attualmente già pre-ordinabili, su Amazon ma anche sullo store ufficiale del marchio, mettendo in conto una spesa di appena 154 euro.