Logi Dock Flex: ufficiale la nuova docking station professionale di Logitech

Assieme alle nuove cuffie da gioco, il brand svizzero Logitech ha annunciato pure la docking station Logi Dock Flex, che assolverà alle esigenze del lavoro ibrido e dei contesti di hot desking.

Rispetto al primo modello, dalla forma cubica e con vivavoce, il nuovo prodotto è decisamente cambiato. Scott Wharton, direttore generale di Logitech B2B, così ce lo ha presentato: “Abbiamo adottato un approccio multidimensionale alla creazione di Logi Dock Flex che non solo risolve i problemi di prenotazione e gestione della scrivania ma – spiega il dirigente – promuove la collaborazione sociale e fornisce ai responsabili IT e sul posto di lavoro dati su come vengono utilizzati la tecnologia e lo spazio“.

Sul piano delle specifiche, il nuovo dispositivo Logi Dock Flex ha un piccolo schermo da 8 pollici che lo fa assomigliare a un Amazon Eco Show (qui l’ultimo modello): nel caso del prodotto in oggetto tale schermo permette di controllare le assenze, i calendari, i messaggi, di visionare le fotografie, e di appurare la disponibilità della scrivania e di prenotarla attraverso Microsoft Teams, Zoom Workspace, o il software proprietario di Logitech.

A tal proposito va osservato come la nuova docking station è prevista con una versione gratuita di questo software: l’utente, pagando annualmente 49 dollari, può avvalersi di quella commerciale, che offre più funzioni, come le mappe dell’ufficio, la gestione avanzata degli utenti, e strumenti di analisi.

Tornando all’hardware, il Logi Dock Flex davanti ha, sotto lo schermo, divaricate, due USB Type-A e, in mezzo a queste, una USB Type-C, che offre anche una carica a 100 W per un eventuale notebook collegato. Dietro ci sono altre porte, tra cui un’altra USB Type-C, delle USB Type-A, l’attacco Kensington per il lucchetto antifurto, e una porta Gigabit Ethernet. Secondo la scheda tecnica del costruttore, con questa dock si possono collegare due schermi in 4K, sfruttando la Display Port e la HDMI presente. Per quanto riguarda la distribuzione, occorrerà attendere l’autunno del 2023, quando occorrerà pagare il prodotto la bellezza di 699 dollari, pari a circa 648 euro.